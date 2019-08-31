Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Веен Висбаден
0:3
Второй тайм: 71'
Ян
0:1
34' ГолMarco Gruettner
0:2
42' Гол в свои воротаКун Моритц
0:3
60' ГолMarco Gruettner
20
Кун
Моритц
16
Дамс
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Кун МоритцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дамс НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Jakov Medic
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Книппинг ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лаис МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
34'
0:1
42'
0:2
60'
0:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +11 =1 -8Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден
Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Пройссен Мюнстер Зонненхоф Гроссашпах 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Мюнхен-1860
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Ян: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Зандхаузен
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Арминия
|2:2
|5
|2
|3
|0
|12 - 8
|9
|4.
|Штуттгарт
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Гройтер Фюрт
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Ян
|3:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|Санкт-Паули
|3:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Оснабрюк
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Карлсруэ
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Ганновер 96
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|13.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Дармштадт
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|2:3
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Бохум
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|18.
|Веен Висбаден
|0:3
|5
|0
|1
|4
|6 - 14
|1
Загрузка...