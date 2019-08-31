Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Веен Висбаден
0:3
Второй тайм: 71'
Ян
0'
0:1
34' Гол
Marco Gruettner
0:2
42' Гол в свои ворота
Кун Моритц
0:3
60' Гол
Marco Gruettner
71'
1
Ватковяк
Лукас
20
Кун
Моритц
4
Мокенхаупт
Саша
10
Sebastian
Mrowca
19
Нимайер
Михел
16
Дамс
Никлас
15
Paterson
Chato
11
Niclas
Shipnoski
7
Maximilian
Dittgen
6
Tobias
Schwede
9
Manuel
Schaeffler
II
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
8
Andreas
Geipl
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
9
Jan
George
13
Erik
Wekesser
15
Marco
Gruettner
Веен Висбаден
4-2-3-1
Ян
4-2-2-2

Ход матча

34'
0:1
Marco Gruettner
(Erik Wekesser)
42'
0:2
Кун Моритц
46'
Кнёлль Тёрлес
Niclas Shipnoski
 
46'
Daniel Kyereh
Maximilian Dittgen
 
60'
0:3
Marco Gruettner
(Jan George)
62'
 
Andreas Albers
Erik Wekesser

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Бохум 3:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден
Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Пройссен Мюнстер Зонненхоф Гроссашпах 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Мюнхен-1860
Ян Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ян 1:3 Арминия Гройтер Фюрт 1:0 Ян Саарбрюккен 3:2 Ян Ганновер 96 1:1 Ян
Ян 3:1 Бохум Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен Кёльн 3:5 Ян Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 4:3 Ян Ян 1:0 Магдебург Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Ян: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Веен Висбаден 1:1 Ян Бундеслига 3 Ян 3:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Ян 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:0 Ян Бундеслига 3
Ян 3:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:1 Ян Бундеслига 3 Ян 2:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 1:2 Ян Бундеслига 3 Ян 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:0 Ян Бундеслига 3 Ян 0:3 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:2 Ян Бундеслига 3
Команда И В Н П Г О
1. Гамбург 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Зандхаузен 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Арминия 2:2 5 2 3 0 12 - 8 9
4. Штуттгарт 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Гройтер Фюрт 2:2 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Эрцгебирге Ауэ 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Ян 3:0 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Санкт-Паули 3:2 5 2 1 2 8 - 9 7
9. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Оснабрюк 4 2 0 2 6 - 4 6
11. Карлсруэ 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Ганновер 96 4 1 2 1 6 - 4 5
13. Хайденхайм 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Дармштадт 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Хольштайн Киль 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Динамо Дрезден 2:3 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Бохум 4 0 2 2 7 - 10 2
18. Веен Висбаден 0:3 5 0 1 4 6 - 14 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    ГООООООООЛ - Кун Моритц очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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