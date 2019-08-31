Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Динамо Дрезден
2:3
Второй тайм: 71'
Санкт-Паули
0:1
13' ГолДиамантакос Димитрис
0:2
16' ГолСобота Вальдемар
23' Желтая карточкаБурнич Дженис
0:3
29' ГолДиамантакос Димитрис
1:3
40' ГолJannis Nikolaou
45' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
2:3
54' ГолJannis Nikolaou
39
Kevin
Ehlers
20
Эберт
Патрик
15
Лёв
Крис
29
Хорват
Саша
28
Атик
Бариш
12
Мияичи
Рио
37
Finn
Becker
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Kevin EhlersЗащитник
- Защитник
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лёв КрисПолузащитник
-
29 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
-
28 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Luka Stor
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fiel
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мияичи РиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шахин ДженкПолузащитник
-
-
-
31 Ersin Zehir
-
Главный тренер: Линен Эвальд
Ход матча
13'
16'
23'
29'
40'
1:3
45'
46'
54'
2:3
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +6 =7 -7Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Магдебург Динамо Дрезден 2:2 Бохум Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ян
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт
Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Зандхаузен
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Арминия
|2:2
|5
|2
|3
|0
|12 - 8
|9
|4.
|Штуттгарт
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Гройтер Фюрт
|2:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Ян
|3:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|Санкт-Паули
|3:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|Оснабрюк
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Карлсруэ
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|12.
|Ганновер 96
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|13.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Дармштадт
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|15.
|Хольштайн Киль
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|2:3
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|17.
|Бохум
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|18.
|Веен Висбаден
|0:3
|5
|0
|1
|4
|6 - 14
|1
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