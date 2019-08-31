Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Динамо Дрезден
2:3
Второй тайм: 71'
Санкт-Паули
0'
0:1
13' Гол
Диамантакос Димитрис
0:2
16' Гол
Собота Вальдемар
23' Желтая карточка
Бурнич Дженис
0:3
29' Гол
Диамантакос Димитрис
1:3
40' Гол
Jannis Nikolaou
45' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
2:3
54' Гол
Jannis Nikolaou
71'
1
Kevin
Broll
2
Вальквист
Линус
39
Kevin
Ehlers
18
Jannik
Mueller
20
Эберт
Патрик
4
Jannis
Nikolaou
5
Бурнич
Дженис
15
Лёв
Крис
29
Хорват
Саша
11
Еремеефф
Александер
28
Атик
Бариш
30
Химмельман
Робин
12
Мияичи
Рио
38
Florian
Carstens
21
Лоуренс
Джеймс
15
Бубалья
Даниэль
37
Finn
Becker
13
Niklas
Hoffmann
5
Marvin
Knoll
14
Дели
Матс
Мёллер
18
Диамантакос
Димитрис
28
Собота
Вальдемар
Динамо Дрезден
3-4-3
Санкт-Паули
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Диамантакос Димитрис
(Дели Матс Мёллер)
16'
0:2
Собота Вальдемар
(Дели Матс Мёллер)
23'
Бурнич Дженис
 
29'
0:3
Диамантакос Димитрис
(Дели Матс Мёллер)
40'
Jannis Nikolaou
(Лёв Крис)
1:3
45'
 
Дели Матс Мёллер
46'
Luka Stor
Хорват Саша
 
54'
Jannis Nikolaou
(Атик Бариш)
2:3
61'
Клингенбург Рене
Атик Бариш
 
61'
 
Christian Conteh
Собота Вальдемар

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Дармштадт 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Дассендорф 0:3 Динамо Дрезден Карлсруэ 4:2 Динамо Дрезден
Динамо Дрезден 0:1 Нюрнберг Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Ингольштадт 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Зандхаузен 3:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Гройтер Фюрт 0:0 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Магдебург Динамо Дрезден 2:2 Бохум Дармштадт 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ян
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт
Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Динамо Дрезден: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Санкт-Паули 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Гамбург 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Зандхаузен 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Арминия 2:2 5 2 3 0 12 - 8 9
4. Штуттгарт 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Гройтер Фюрт 2:2 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Эрцгебирге Ауэ 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Ян 3:0 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Санкт-Паули 3:2 5 2 1 2 8 - 9 7
9. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 9 7
10. Оснабрюк 4 2 0 2 6 - 4 6
11. Карлсруэ 4 2 0 2 9 - 9 6
12. Ганновер 96 4 1 2 1 6 - 4 5
13. Хайденхайм 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Дармштадт 5 1 2 2 3 - 6 5
15. Хольштайн Киль 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Динамо Дрезден 2:3 5 1 1 3 6 - 9 4
17. Бохум 4 0 2 2 7 - 10 2
18. Веен Висбаден 0:3 5 0 1 4 6 - 14 1


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