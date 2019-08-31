Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
3:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 62271
Герта
1:0
38' Гол в свои воротаШтарк Никлас
40' Желтая карточкаИбишевич Ведад
2:0
48' Гол в свои воротаРекик Карим
51' Желтая карточкаМаскарель Омар
3:0
85' ГолКенни Джонджо
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
22
Ярстейн
Руне
15
Груйич
Марко
10
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Ют МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Леки МэттьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
-
33 Редан ДайшонНападающий
-
Главный тренер: Чович Анте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
38'
1:0
40'
48'
2:0
51'
85'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал
Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04
Герта Последние 20 матчей: +10 =4 -6Герта 0:3 Вольфсбург Бавария 2:2 Герта Айхштетт 1:5 Герта Кристал Пэлас 0:4 Герта
Герта 3:5 Вест Хэм Фенербахче 1:2 Герта Бохум 1:1 Герта Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Карлсруэ 1:1 Герта Герта 1:0 Штурм Айнтрахт Бр 1:4 Герта Форвард Мэдисон 0:4 Герта Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Герта 1:5 Байер Л Аугсбург 3:4 Герта Герта 3:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 0:0 Герта Герта 0:0 Ганновер 96 Хоффенхайм 2:0 Герта Герта 1:2 Фортуна
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Герта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Бавария
|6:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|4.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|7.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|3:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Фортуна
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|14.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Падерборн
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Герта
|0:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Майнц
|1:6 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
Шальке 04
69.4% (111)
Ничья
20.6% (33)
Герта
10% (16)
2:1 Шальке 04
40.6% (65)
1:1 Ничья
17.5% (28)
1:0 Шальке 04
17.5% (28)
2:0 Шальке 04
6.3% (10)
1:2 Герта
5% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...