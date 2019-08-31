Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

93' Хорошая попытка от Шёпф Алессандро , был неплохой удар, но вратарь спас

92' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

89' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Дилросун Джавайро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Г О О О О Л - Кенни Джонджо изменил счет на табло!

85' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

81' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

80' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Сегодняшная посещаемость составляет 62271 болельщиков

75' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

74' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

66' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

65' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Раман Бенито предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

60' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

59' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Нюбель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Хорошо играет на выходе Ярстейн Руне - мяч в ее руках

55' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

55' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Маскарель Омар получил желтую карточку от судьи

50' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

48' ГООООООООЛ - Рекик Карим очень расстроена, так как забила в свои ворота!

48' Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля