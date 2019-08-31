Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
3:0
Второй тайм: 90+'

Стадион: Зрители: 62271
Герта
0'
1:0
38' Гол в свои ворота
Штарк Никлас
40' Желтая карточка
Ибишевич Ведад
2:0
48' Гол в свои ворота
Рекик Карим
51' Желтая карточка
Маскарель Омар
3:0
85' Гол
Кенни Джонджо
90'+2
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
2
Маккенни
Уэстон
6
Маскарель
Омар
18
Калиджиури
Даниэль
25
Арит
Амин
9
Раман
Бенито
19
Бургшталлер
Гвидо
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
4
Рекик
Карим
21
Платтенхардт
Марвин
6
Дарида
Владимир
15
Груйич
Марко
28
Лукебакио
Доди
10
Дуда
Ондрей
17
Миттельштедт
Максимилиан
19
Ибишевич
Ведад
Шальке 04
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

Ход матча

38'
Штарк Никлас
1:0
40'
 
Ибишевич Ведад
48'
Рекик Карим
2:0
51'
Маскарель Омар
 
61'
 
Дилросун Джавайро
Миттельштедт Максимилиан
61'
 
Зельке Дейви
Ибишевич Ведад
64'
Сердар Суат
Раман Бенито
 
77'
 
Леки Мэттью
Лукебакио Доди
81'
Кутуджу Ахмед
Калиджиури Даниэль
 
85'
Кенни Джонджо
(Ощипка Бастиан)
3:0
88'
Шёпф Алессандро
Маскарель Омар
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал
Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:2 Вердер Ганновер 96 0:1 Шальке 04
Герта Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Герта 0:3 Вольфсбург Бавария 2:2 Герта Айхштетт 1:5 Герта Кристал Пэлас 0:4 Герта
Герта 3:5 Вест Хэм Фенербахче 1:2 Герта Бохум 1:1 Герта Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Карлсруэ 1:1 Герта Герта 1:0 Штурм Айнтрахт Бр 1:4 Герта Форвард Мэдисон 0:4 Герта Миннесота Юнайтед 0:1 Герта Герта 1:5 Байер Л Аугсбург 3:4 Герта Герта 3:1 Штуттгарт Айнтрахт Фр 0:0 Герта Герта 0:0 Ганновер 96 Хоффенхайм 2:0 Герта Герта 1:2 Фортуна

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Герта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Герта Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Герта 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига Герта 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Герта Бундеслига Герта 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Герта Бундеслига Герта 1:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Бавария 6:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Фрайбург 1:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4. Вольфсбург 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5. Байер Л 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Шальке 04 3:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Фортуна Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
13. Аугсбург Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
14. Кёльн 1:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Падерборн 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Герта 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Вердер Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Майнц 1:6 Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шальке 04 3:0 Герта
Шальке 04
69.4% (111)
Ничья
20.6% (33)
Герта
10% (16)
2:1 Шальке 04
40.6% (65)
1:1 Ничья
17.5% (28)
1:0 Шальке 04
17.5% (28)
2:0 Шальке 04
6.3% (10)
1:2 Герта
5% (8)
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