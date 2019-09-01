Греция: Суперлига 2019-2020

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Ламия
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Атромитос
0'
10' Желтая карточка
Рисванис Спирос
1:0
11' Гол
Салиакас Манолис
17' Желтая карточка
Vanderson
1:1
35' Гол
Dimitrios Goutas
51'
1
Веллидис
Маркос
34
Салиакас
Манолис
4
Адехо
Даниэль
8
Пляцикас
Василиос
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
11
Караманос
Тасос
16
Бехарано
Данни
21
Димуцос
Элини
7
Andreas
Vassilogiannis
18
Lazar
Romanic
33
Теодоракис
Христос
28
Нацос
Спиридон
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
8
Умбидес
Хавьер
15
Madson
6
Харисис
Харилаос
7
Фарлей
Роса
10
Н'Сикулу
Кларк
9
Giorgos
Manousos
Ламия
5-4-1
Атромитос
4-3-3

Ход матча

10'
 
Рисванис Спирос
11'
Салиакас Манолис
1:0
17'
Vanderson
 
35'
1:1
Dimitrios Goutas

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос
Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК
ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК

Последние игры между собой

Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ламия 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:0 Ламия Суперлига
Атромитос 2:0 Ламия Кубок Ламия 2:2 Атромитос Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Ксанти 2 2 0 0 4 - 2 6
2. ПАОК 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Волос 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Олимпиакос 2 2 0 0 2 - 0 6
5. ОФИ 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Атромитос 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Ламия 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 4 1
11. АЕК 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Панаитоликос 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Паниониос 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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