Греция: Суперлига 2019-2020
Ламия
1:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Атромитос
10' Желтая карточкаРисванис Спирос
1:0
11' ГолСалиакас Манолис
17' Желтая карточкаVanderson
1:1
35' ГолDimitrios Goutas
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Sotiris Antoniou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Угрои РоландПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
10'
11'
1:0
17'
35'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос
Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК
ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Левадиакос Атромитос 0:1 АЕК
Последние игры между собой
Ламия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атромитос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Атромитос
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Ламия
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Лариса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Панаитоликос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Паниониос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Загрузка...