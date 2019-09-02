Румыния: Первая лига 2019-2020

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Сепси
0:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
43' Желтая карточка
Тинчу Разван
73' Желтая карточка
Denis Ciobotariu
0:1
83' Гол
Daniel Popa III
90'+4
95
Csongor
Fejer
2
Szabolcs
Kilyen
3
Баришич
Хрвое
4
Тинчу
Разван
23
Кононго
Уго
77
Велев
Стефан
21
Гал-Андрезли
Петер
24
Istvan
Fulop
8
Васвари
Габриэл
27
Nicolae
Carnat
18
Шафранко
Павол
93
Пискителли
Риккардо
13
Denis
Ciobotariu
2
Климавичюс
Линас
16
Mihai
Popescu
22
Deian
Sorescu
10
Нистор
Дан
31
Фаббрини
Диего
4
Филип
Иоан
33
Laurentiu
Corbu
43
Монтини
Маттиа
21
Mihai
Neicutescu
Сепси
Динамо Бухарест

Ход матча

43'
Тинчу Разван
 
46'
Салли Эдгар
Istvan Fulop
 
53'
Каранович Горан
Nicolae Carnat
 
61'
 
Daniel Popa III
Mihai Neicutescu
73'
 
Denis Ciobotariu
82'
 
Robert Moldoveanu
Deian Sorescu
83'
0:1
Daniel Popa III
(Нистор Дан)
84'
Ronaldo Deaconu
Гал-Андрезли Петер
 
90'
 
Рэуцэ Александру
Фаббрини Диего

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +1 =8 -11
Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца
Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени
ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Сепси 0:1 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Сепси Первая лига Динамо Бухарест 0:0 Сепси Лига 1 Сепси 2:0 Динамо Бухарест Лига 1
Сепси 0:3 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 Сепси Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 8 5 3 0 17 - 6 18
2. ЧФР Клуж 8 5 2 1 20 - 8 17
3. Университатя Крайова 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Вииторул Констанца 8 4 3 1 19 - 9 15
5. КСМ Политехника Яссы 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Астра 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Ботошани 8 2 5 1 15 - 13 11
8. Динамо Бухарест 8 3 0 5 10 - 15 9
9. Германнштадт 8 3 0 5 11 - 18 9
10. Сепси 8 1 6 1 6 - 6 9
11. ФКСБ 8 2 1 5 9 - 17 7
12. Киндия Тырговиште 8 1 2 5 10 - 17 5
13. Академика Клинчени 8 1 2 5 12 - 19 5
14. Волунтари 8 1 2 5 6 - 16 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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