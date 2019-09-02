Румыния: Первая лига 2019-2020
Сепси
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Динамо Бухарест
43' Желтая карточкаТинчу Разван
73' Желтая карточкаDenis Ciobotariu
0:1
83' ГолDaniel Popa III
23
Кононго
Уго
77
Велев
Стефан
24
Istvan
Fulop
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кононго УгоЗащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Dylan FloresПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Салли ЭдгарНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ксаба Ласзло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Драгус ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
Ход матча
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +1 =8 -11Академика Клинчени 1:1 Сепси Сепси 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:1 Сепси Сепси 2:2 Вииторул Констанца
Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Сепси 0:0 ФКСБ Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 ФКСБ Вииторул Констанца 3:1 Сепси Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра ФКСБ 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +10 =3 -7Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:2 Академика Клинчени
ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Килмарнок Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Конкордия Кьяжна 0:2 Динамо Бухарест Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:0 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт
Последние игры между собой
Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|3.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Вииторул Констанца
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Астра
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Ботошани
|8
|2
|5
|1
|15 - 13
|11
|8.
|Динамо Бухарест
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|9.
|Германнштадт
|8
|3
|0
|5
|11 - 18
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|11.
|ФКСБ
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|13.
|Академика Клинчени
|8
|1
|2
|5
|12 - 19
|5
|14.
|Волунтари
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
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