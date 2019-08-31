Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
1:0
Второй тайм: 70'
Стадион: Пантессалико
Арис Салоники
1:0
55' ПенальтиЕндришек Эрик
55' Желтая карточкаСаша Лукас
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
11
Идейе
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
55'
1:0
55'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +9 =5 -6Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса
Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос Волос 0:2 Ираклис Аполлон Лариса 1:1 Волос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Волос
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лариса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Арис Салоники
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Паниониос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Панаитоликос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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