Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
1:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Арис Салоники
0'
1:0
55' Пенальти
Ендришек Эрик
55' Желтая карточка
Саша Лукас
70'
1
Athanasios
Garavelis
22
Lefteris
Lyratzis
67
Диамантис
Апостолос
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
6
Цоканис
Тасос
23
Fernando
Joao
99
Konstantinos
Balogiannis
8
Муньис
Хуан
27
Мистакидис
Яннис
26
Ендришек
Эрик
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
92
Роуз
Линдси
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
28
Фетфатцидис
Иоаннис
7
Nicolas
Diguiny
24
Мансини
Даниэль
11
Идейе
Браун
Волос
4-1-4-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

55'
Ендришек Эрик
1:0
55'
 
Саша Лукас
58'
 
Ларссон Даниэль
Мансини Даниэль
63'
Kostas Iliopoulos
Мистакидис Яннис
 
65'
 
Мартинес Николас II
Идейе Браун

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса
Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос Волос 0:2 Ираклис Аполлон Лариса 1:1 Волос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос Астерас 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАС Янина
Команда И В Н П Г О
1. Ксанти 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Волос 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. ОФИ 2 1 1 0 4 - 2 4
4. ПАОК 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лариса 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Арис Салоники 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 4 1
11. АЕК 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Паниониос 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Панаитоликос 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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