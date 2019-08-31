Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Газ Метан Mедиаш
 
Позже

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
23
Мариус
Марсел
Константин
23
Фрасинеску
Козмин
4
Михалаке
Мариус
99
Iuliu
Hatiegan
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
9
Adrian
Balan
Газ Метан Mедиаш
КСМ Политехника Яссы

Предыдущие игры

Газ Метан Mедиаш Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш
Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште Газ Метан Mедиаш 0:0 Килмарнок Газ Метан Mедиаш 3:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:1 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =8 -5
КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Газ Метан Mедиаш: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Лига 1 КСМ Политехника Яссы 1:0 Газ Метан Mедиаш Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 5 2 0 18 - 5 17
2. Университатя Крайова 8 5 1 2 11 - 7 16
3. Вииторул Констанца 7 4 3 0 18 - 7 15
4. Газ Метан Mедиаш 7 4 3 0 14 - 4 15
5. КСМ Политехника Яссы 7 4 3 0 10 - 4 15
6. Ботошани 8 2 5 1 15 - 13 11
7. Сепси 7 1 6 0 6 - 5 9
8. Астра 7 2 2 3 7 - 8 8
9. Динамо Бухарест 7 2 0 5 9 - 15 6
10. Германнштадт 7 2 0 5 9 - 17 6
11. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 9 - 15 5
12. Академика Клинчени 8 1 2 5 12 - 19 5
13. Волунтари 8 1 2 5 6 - 16 5
14. ФКСБ 7 1 1 5 7 - 16 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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