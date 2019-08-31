Румыния: Первая лига 2019-2020
Газ Метан Mедиаш
Позже
Стадион: Газ Метан
КСМ Политехника Яссы
- Основной состав
- Защитник
- Вратарь
- Защитник
-
67 Рошу НелуцПолузащитник
-
77 Moussa SanohПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Dídac Vilà I
-
19 Razvan Onea
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Газ Метан Mедиаш Последние 20 матчей: +12 =6 -2Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш
Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште Газ Метан Mедиаш 0:0 Килмарнок Газ Метан Mедиаш 3:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:1 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:0 Ботошани КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +7 =8 -5КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 2:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 1:0 Астра ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Газ Метан Mедиаш: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|2.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|6.
|Ботошани
|8
|2
|5
|1
|15 - 13
|11
|7.
|Сепси
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|8.
|Астра
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|10.
|Германнштадт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|12.
|Академика Клинчени
|8
|1
|2
|5
|12 - 19
|5
|13.
|Волунтари
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|ФКСБ
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
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