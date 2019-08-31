Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Адмира
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Маттерсбург
0' 23'
1
Ляйтнер
Андреас
55
Fabian
Menig
6
Шёссвендтер
Кристоф
4
Sebastian
Bauer
37
Leonardo
Lukacevic
22
Marcus
Maier
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
3
Milos
Spasic
9
Boris
Cmiljanic
11
Бакыш
Синан
1
Кустер
Маркус
6
Philipp
Erhardt
4
Nedejko
Malic
31
Thorsten
Mahrer
5
Лергер
Михель
7
Мизенбёк
Фабиан
14
Christoph
HALPER
11
Грубер
Андреас
21
Саломон
Патрик
20
Victor
Olatunji
30
Куэн
Андреас
Адмира
4-4-2
Маттерсбург
4-3-1-2

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира
Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира Парндорф 1:1 Адмира
Маттерсбург Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург
Маттерсбург 2:1 Хартберг Пинкафельд 0:10 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Маттерсбург 0:0 Лафниц Маттерсбург 3:3 Осиек Маттерсбург 0:0 Халадаш Маттерсбург 2:3 Капфенберг Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 4:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Хартберг 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:0 Альтах Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 3:1 Ваккер Инсбрук Рапид Вена 2:1 Маттерсбург

Последние игры между собой

Адмира: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Маттерсбург: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Маттерсбург 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Маттерсбург Бундеслига
Адмира 1:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 3:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:5 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:1 Адмира Бундеслига Маттерсбург 0:3 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:4 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 3:0 Адмира Бундеслига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 6 6 0 0 23 - 3 18
2. ЛАСК 0:0 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Вольфсбергер 0:0 6 3 1 2 15 - 8 10
4. Штурм 5 3 0 2 6 - 2 9
5. Хартберг 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Рапид Вена 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Аустрия Вена 5 1 2 2 9 - 10 5
8. Санкт-Пёльтен 5 1 2 2 4 - 12 5
9. Ваттенс 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
10. Альтах 5 1 1 3 9 - 14 4
11. Маттерсбург 0:0 6 1 1 4 4 - 16 4
12. Адмира 0:0 6 0 2 4 2 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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