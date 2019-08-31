Австрия: Бундеслига 2019-2020
Адмира
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: БСФЦ
Маттерсбург
55
Fabian
Menig
22
Marcus
Maier
11
Бакыш
Синан
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Fabian MenigЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
-
-
Главный тренер: Reiner Geyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Куэн АндреасНападающий
- Запасные игроки
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 JanoПолузащитник
-
19 Пушич МартинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Franz Ponweiser
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +6 =4 -10Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира
Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира Адмира 3:1 Швечат Хартберг 3:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 5:1 Адмира Адмира 4:0 Санкт-Пёльтен-2 Адмира 3:2 Ваккер Инсбрук Альтах 2:2 Адмира Парндорф 1:1 Адмира
Маттерсбург Последние 20 матчей: +5 =6 -9Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург
Маттерсбург 2:1 Хартберг Пинкафельд 0:10 Маттерсбург Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Маттерсбург 0:0 Лафниц Маттерсбург 3:3 Осиек Маттерсбург 0:0 Халадаш Маттерсбург 2:3 Капфенберг Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 4:0 Маттерсбург Маттерсбург 1:0 Рапид Вена Хартберг 2:1 Маттерсбург Маттерсбург 0:0 Альтах Маттерсбург 1:1 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Маттерсбург 3:1 Ваккер Инсбрук Рапид Вена 2:1 Маттерсбург
Последние игры между собой
Адмира: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Маттерсбург: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Адмира 1:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 3:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:5 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:1 Адмира Бундеслига Маттерсбург 0:3 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:4 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 0:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Маттерсбург Бундеслига Маттерсбург 3:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|6
|6
|0
|0
|23 - 3
|18
|2.
|ЛАСК
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|4.
|Штурм
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Аустрия Вена
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|8.
|Санкт-Пёльтен
|5
|1
|2
|2
|4 - 12
|5
|9.
|Ваттенс
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|11.
|Маттерсбург
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 16
|4
|12.
|Адмира
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
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