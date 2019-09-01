Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
2:1
Конец матча

Стадион:
Паниониос
0'
1:0
14' Гол
Акпом Чуба
39' Желтая карточка
Oumar Camara
40' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
47' Желтая карточка
Эвангелу Стефанос
1:1
57' Гол
Sotiris Tsiloulis
70' Желтая карточка
Эсити Андерсон
2:1
74' Гол
Свидерски Кароль
90'+6
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
18
Лимниос
Димитрис
24
Эсити
Андерсон
27
Мишич
Йосип
98
Лео
Родригес
9
Свидерски
Кароль
47
Акпом
Чуба
12
Котник
Матиц
22
Папагеоргиу
Атанасиос
4
Эвангелу
Стефанос
14
Ставропулос
Димитрис
3
Сарамантас
Гиоргос
18
Vasilios
Rentzas
7
Корбос
Панайотис
8
Максимович
Новица
11
Oumar
Camara
10
Арабули
Бачана
20
Pedro
Arce
II
ПАОК
4-4-2
Паниониос
4-4-2

Ход матча

14'
Акпом Чуба
(Мишич Йосип)
1:0
38'
Ингасон Сверрир
Варела Фернанду
 
39'
 
Oumar Camara
40'
 
Ставропулос Димитрис
47'
 
Эвангелу Стефанос
56'
 
Sotiris Tsiloulis
Pedro Arce II
57'
1:1
Sotiris Tsiloulis
(Арабули Бачана)
60'
Бисесвар Диего
Лео Родригес
 
70'
Эсити Андерсон
 
74'
Свидерски Кароль
(Бисесвар Диего)
2:1
74'
Пелкас Димитрис
Лимниос Димитрис
 
85'
 
Nemanja Milojevic
Сарамантас Гиоргос
86'
 
Odysseas Lymperakis
Vasilios Rentzas

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 78 Владение мячом, % 22

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК
ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос
Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Паниониос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПАОК 4:2 Паниониос Кубок Паниониос 2:1 ПАОК Кубок ПАОК 3:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига
ПАОК 3:1 Паниониос Кубок ПАОК 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ПАОК Кубок Паниониос 2:2 ПАОК Суперлига Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 ПАОК Суперлига Паниониос 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Паниониос Кубок Паниониос 1:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 3:2 Паниониос Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Ксанти 2 2 0 0 4 - 2 6
2. ПАОК 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Волос 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Олимпиакос 2 2 0 0 2 - 0 6
5. ОФИ 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Атромитос 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Ламия 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 4 1
11. АЕК 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Панаитоликос 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Паниониос 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Ставропулос Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Oumar Camara получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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