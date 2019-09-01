Греция: Суперлига 2019-2020
1:0
14' ГолАкпом Чуба
39' Желтая карточкаOumar Camara
40' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
47' Желтая карточкаЭвангелу Стефанос
1:1
57' ГолSotiris Tsiloulis
70' Желтая карточкаЭсити Андерсон
2:1
74' ГолСвидерски Кароль
15
Креспо
Хосе
27
Мишич
Йосип
98
Лео
Родригес
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oumar CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
32 Antonio Mico
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
14'
1:0
39'
57'
70'
74'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
78 Владение мячом, % 22
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК
Паниониос Последние 20 матчей: +8 =2 -10Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос
Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина ПАОК 3:0 Паниониос ОФИ 1:1 Паниониос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Паниониос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПАОК 3:1 Паниониос Кубок ПАОК 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:3 ПАОК Кубок Паниониос 2:2 ПАОК Суперлига Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Паниониос Суперлига Паниониос 0:2 ПАОК Суперлига Паниониос 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Паниониос Кубок Паниониос 1:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 3:2 Паниониос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Атромитос
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Ламия
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Лариса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Панаитоликос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Паниониос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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