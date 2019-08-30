Румыния: Первая лига 2019-2020
Волунтари
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Университатя Крайова
1:0
16' ГолЭбралидзе Автандил
18' Желтая карточкаЧикылдэу Александру
20' Желтая карточкаКоцич Милан
37' Желтая карточкаStefan Catalin Tira
45' Желтая карточкаБэлаша Михай
1:1
46' ГолValentin Mihaila
55' Вторая желтая карточкаStefan Catalin Tira
61' Желтая карточкаГоробцов Николас
5
Júlio
28
Балаур
Ионуц
32
Коцич
Милан
27
Мартич
Иван
33
Бэлаша
Михай
26
Ака
Стефан
14
Кака
Камер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 JúlioЗащитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
-
33 Бэлаша МихайЗащитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Corneliu Papura
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
20'
45'
46'
61'
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: +5 =7 -8Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:3 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы
Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Ботошани
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =4 -7Университатя Крайова 1:0 Астра Ботошани 1:1 Университатя Крайова АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Сепси
Университатя Крайова 0:2 АЕК Германнштадт 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Гонвед Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Гонвед 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:2 Сабаил Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени Сабаил 2:3 Университатя Крайова Оренбург 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Университатя Крайова 1:0 Сепси Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Астра 0:1 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Университатя Крайова: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Волунтари 0:0 Университатя Крайова Кубок Университатя Крайова 0:1 Волунтари Кубок Университатя Крайова 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 3:0 Волунтари Лига 1 Университатя Крайова 1:2 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|2
|0
|18 - 5
|17
|2.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|7
|4
|3
|0
|14 - 4
|15
|4.
|КСМ Политехника Яссы
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Университатя Крайова
|1:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|Ботошани
|8
|2
|5
|1
|15 - 13
|11
|7.
|Сепси
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|8.
|Астра
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|10.
|Германнштадт
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|11.
|Волунтари
|1:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|12.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|13.
|Академика Клинчени
|8
|1
|2
|5
|12 - 19
|5
|14.
|ФКСБ
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
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