Румыния: Первая лига 2019-2020

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Волунтари
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
1:0
16' Гол
Эбралидзе Автандил
18' Желтая карточка
Чикылдэу Александру
20' Желтая карточка
Коцич Милан
37' Желтая карточка
Stefan Catalin Tira
45' Желтая карточка
Бэлаша Михай
1:1
46' Гол
Valentin Mihaila
55' Вторая желтая карточка
Stefan Catalin Tira
61' Желтая карточка
Горобцов Николас
63'
12
Рымничану
Виктор
22
Ricardinho
XI
5
Júlio
28
Балаур
Ионуц
32
Коцич
Милан
11
Mihai
Capatana
25
Горобцов
Николас
8
Ion
Gheorghe
98
Cristian
Costin
20
Stefan
Catalin
Tira
44
Эбралидзе
Автандил
13
Пильячелли
Мирко
27
Мартич
Иван
33
Бэлаша
Михай
26
Ака
Стефан
11
Банку
Никусор
21
Иванов
Антоний
14
Кака
Камер
10
Чикылдэу
Александру
22
Бэрбуц
Кристиан
16
Jovan
Markovic
28
Valentin
Mihaila
Волунтари
Университатя Крайова

Ход матча

16'
Эбралидзе Автандил
(Mihai Capatana)
1:0
18'
 
Чикылдэу Александру
20'
Коцич Милан
 
32'
 
Роман Михай V
Jovan Markovic
37'
Stefan Catalin Tira
 
45'
 
Бэлаша Михай
46'
 
Вэтэжелу Богдан
Банку Никусор
46'
Харрер Мартин
Ricardinho XI
 
46'
1:1
Valentin Mihaila
(Бэрбуц Кристиан)
55'
Stefan Catalin Tira
 
61'
Горобцов Николас
 

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Вииторул Констанца 4:0 Волунтари Волунтари 0:3 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 1:3 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы
Волунтари 1:2 Астра Ботошани 4:1 Волунтари Волунтари 0:0 Сепси Динамо Бухарест 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари Волунтари 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Конкордия Кьяжна Ботошани 2:0 Волунтари Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Германнштадт 1:1 Волунтари Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:1 Волунтари Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Ботошани
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Университатя Крайова 1:0 Астра Ботошани 1:1 Университатя Крайова АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Сепси
Университатя Крайова 0:2 АЕК Германнштадт 2:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:0 Гонвед Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Гонвед 0:0 Университатя Крайова Динамо Бухарест 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:2 Сабаил Университатя Крайова 3:2 Академика Клинчени Сабаил 2:3 Университатя Крайова Оренбург 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ Университатя Крайова 1:0 Сепси Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Астра 0:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Университатя Крайова: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Университатя Крайова 3:1 Волунтари Первая лига Волунтари 1:5 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Лига 1
Волунтари 0:0 Университатя Крайова Кубок Университатя Крайова 0:1 Волунтари Кубок Университатя Крайова 5:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:1 Университатя Крайова Первая лига Волунтари 0:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 3:0 Волунтари Лига 1 Университатя Крайова 1:2 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Университатя Крайова Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 5 2 0 18 - 5 17
2. Вииторул Констанца 7 4 3 0 18 - 7 15
3. Газ Метан Mедиаш 7 4 3 0 14 - 4 15
4. КСМ Политехника Яссы 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Университатя Крайова 1:1 8 4 2 2 10 - 7 14
6. Ботошани 8 2 5 1 15 - 13 11
7. Сепси 7 1 6 0 6 - 5 9
8. Астра 7 2 2 3 7 - 8 8
9. Динамо Бухарест 7 2 0 5 9 - 15 6
10. Германнштадт 7 2 0 5 9 - 17 6
11. Волунтари 1:1 8 1 3 4 6 - 15 6
12. Киндия Тырговиште 7 1 2 4 9 - 15 5
13. Академика Клинчени 8 1 2 5 12 - 19 5
14. ФКСБ 7 1 1 5 7 - 16 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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