Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
2:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
АЕК
1:0
4' ГолФернандес Луис
1:1
15' ГолОливейра Нелсон
27' Желтая карточкаВраньеш Огнен
27' Желтая карточкаИглесиас Матиас
36' Желтая карточкаСимоэш Андре
53' Желтая карточкаDani Suarez
56' Желтая карточкаФернандес Борха II
1:2
68' ГолЛивайя Марко
68' Желтая карточкаЛивайя Марко
72' Желтая карточкаБакакис Михалис
2:2
73' ПенальтиБарралес Джеронимо
81' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
2:3
90' ГолСимоэш Андре
15
Dani
Suarez
23
Adrian
Riera
23
Хульт
Никлас
10
Ливайя
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Borja Jimenez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Симау ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кардосо Мигель
Ход матча
4'
1:0
15'
1:1
27'
27'
36'
53'
68'
1:2
68'
72'
73'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +5 =8 -7Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас
Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас
АЕК Последние 20 матчей: +10 =4 -6Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК
Последние игры между собой
Астерас: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 АЕК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|ПАОК
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Волос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Атромитос
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Ламия
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Лариса
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Арис Салоники
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Панаитоликос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|Паниониос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Астерас
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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