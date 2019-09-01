Греция: Суперлига 2019-2020

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Астерас
2:3
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
1:0
4' Гол
Фернандес Луис
1:1
15' Гол
Оливейра Нелсон
27' Желтая карточка
Враньеш Огнен
27' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
36' Желтая карточка
Симоэш Андре
53' Желтая карточка
Dani Suarez
56' Желтая карточка
Фернандес Борха II
1:2
68' Гол
Ливайя Марко
68' Желтая карточка
Ливайя Марко
72' Желтая карточка
Бакакис Михалис
2:2
73' Пенальти
Барралес Джеронимо
81' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
2:3
90' Гол
Симоэш Андре
90'+6
1
Nikos
Papadopoulos
II
42
Антцулас
Георгиос
15
Dani
Suarez
6
Вальенте
Хосе
27
Котсирас
Яннис
17
Иглесиас
Матиас
8
Фернандес
Борха
II
77
Кирьякопулос
Гиоргос
23
Adrian
Riera
10
Фернандес
Луис
7
Marc
Fernandez
1
Баркас
Василис
21
Враньеш
Огнен
19
Чигринский
Дмитрий
2
Бакакис
Михалис
27
Паулинью
Паулу
25
Галанопулос
Костас
8
Симоэш
Андре
23
Хульт
Никлас
7
Верде
Даниэле
18
Оливейра
Нелсон
10
Ливайя
Марко
Астерас
3-4-1-2
АЕК
3-4-1-2

Ход матча

4'
Фернандес Луис
(Adrian Riera)
1:0
15'
1:1
Оливейра Нелсон
27'
 
Враньеш Огнен
27'
Иглесиас Матиас
 
36'
 
Симоэш Андре
45'
 
Албанис Христос
Оливейра Нелсон
46'
 
Симау Давид
Галанопулос Костас
53'
Dani Suarez
 
56'
Фернандес Борха II
 
64'
Барралес Джеронимо
Marc Fernandez
 
68'
1:2
Ливайя Марко
68'
 
Ливайя Марко
72'
 
Бакакис Михалис
73'
Барралес Джеронимо
2:2
76'
Гонсалес Энеко
Фернандес Луис
 
81'
 
Milos Deletic
Верде Даниэле
81'
Барралес Джеронимо
 
85'
Паскуаль Андрес
Adrian Riera
 
90'
2:3
Симоэш Андре

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас
Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас
АЕК Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига
АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 АЕК Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Ксанти 2 2 0 0 4 - 2 6
2. ПАОК 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Волос 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Олимпиакос 2 2 0 0 2 - 0 6
5. ОФИ 2 1 1 0 4 - 2 4
6. АЕК 2 1 0 1 4 - 4 3
7. Атромитос 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Ламия 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Лариса 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Арис Салоники 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Панаитоликос 2 0 0 2 2 - 4 0
13. Паниониос 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Астерас 2 0 0 2 2 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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