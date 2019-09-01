Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0' 15'
22
Emanuel
Novo
71
Мэцел
Александру
12
Виера
Усман
3
Srdjan
Luchin
25
Raul
Oprut
52
Santos
Pires
Romario
10
Каяду
Давид
7
Petrisor
Petrescu
77
Жоалиссон
Сантос
8
Andrea
Cordea
28
Язалде
Пинту
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
14
Mihai
Leca
80
Denis
Dumitrascu
94
Ovidiu
Bic
22
Раца
Вадим
20
Cristian
Negut
10
Ливиу
Михай
II
6
Andrei
Serban
9
Mihai
Vodut
Германнштадт
Киндия Тырговиште

Предыдущие игры

Германнштадт Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Германнштадт 2:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт Германнштадт 2:1 Университатя Крайова
Вииторул Констанца 3:2 Германнштадт Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 4:3 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Университатя 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:1 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Германнштадт Германнштадт 0:2 Ботошани КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Волунтари Ботошани 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +12 =3 -5
КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti

Последние игры между собой

Германнштадт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Лига II Германнштадт 0:0 Киндия Тырговиште Лига II
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 8 5 3 0 17 - 6 18
2. ЧФР Клуж 8 5 2 1 20 - 8 17
3. Университатя Крайова 8 5 1 2 11 - 7 16
4. Вииторул Констанца 7 4 3 0 18 - 7 15
5. КСМ Политехника Яссы 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Астра 8 3 2 3 10 - 10 11
7. Ботошани 8 2 5 1 15 - 13 11
8. Сепси 7 1 6 0 6 - 5 9
9. Германнштадт 0:0 8 2 1 5 9 - 17 7
10. Динамо Бухарест 7 2 0 5 9 - 15 6
11. Киндия Тырговиште 0:0 8 1 3 4 9 - 15 6
12. Академика Клинчени 8 1 2 5 12 - 19 5
13. Волунтари 8 1 2 5 6 - 16 5
14. ФКСБ 7 1 1 5 7 - 16 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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