Румыния: Первая лига 2019-2020
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Транс-Силь
Киндия Тырговиште
22
Emanuel
Novo
12
Виера
Усман
25
Raul
Oprut
10
Каяду
Давид
28
Язалде
Пинту
25
Mihai
Aioani
14
Mihai
Leca
94
Ovidiu
Bic
22
Раца
Вадим
- Основной состав
-
22 Emanuel NovoВратарь
- Защитник
-
12 Виера УсманЗащитник
- Защитник
-
25 Raul OprutЗащитник
- Полузащитник
-
10 Каяду ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Язалде ПинтуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Daniel TatarЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Constantin Enache
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Защитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
23 Ioan Dumiter
-
-
15 Cornel Dinu
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
Предыдущие игры
Германнштадт Последние 20 матчей: +5 =4 -11Динамо Бухарест 3:0 Германнштадт Германнштадт 2:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт Германнштадт 2:1 Университатя Крайова
Вииторул Констанца 3:2 Германнштадт Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш ФКСБ 4:3 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Университатя 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:1 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Германнштадт Германнштадт 0:2 Ботошани КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Волунтари Ботошани 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +12 =3 -5КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Академика Клинчени 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|3.
|Университатя Крайова
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Астра
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|Ботошани
|8
|2
|5
|1
|15 - 13
|11
|8.
|Сепси
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|9.
|Германнштадт
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|11.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|12.
|Академика Клинчени
|8
|1
|2
|5
|12 - 19
|5
|13.
|Волунтари
|8
|1
|2
|5
|6 - 16
|5
|14.
|ФКСБ
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
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