Австрия: Бундеслига 2019-2020

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ЛАСК
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Вольфсбергер
0' 24'
1
Шлагер
Александер
16
Поцманн
Марвин
21
Востри
Маркус
6
Визингер
Филипп
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
19
Мюллер
Валентино
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
31
Кофлер
Александр
27
Michael
Novak
26
Золльбауэр
Михаэль
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
9
Shon
Weissman
21
Anderson
Niangbo
ЛАСК
3-4-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс
ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм
Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига
ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 6 6 0 0 23 - 3 18
2. ЛАСК 0:0 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Вольфсбергер 0:0 6 3 1 2 15 - 8 10
4. Штурм 5 3 0 2 6 - 2 9
5. Хартберг 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Рапид Вена 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Аустрия Вена 5 1 2 2 9 - 10 5
8. Санкт-Пёльтен 5 1 2 2 4 - 12 5
9. Ваттенс 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
10. Альтах 5 1 1 3 9 - 14 4
11. Маттерсбург 0:0 6 1 1 4 4 - 16 4
12. Адмира 0:0 6 0 2 4 2 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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