Австрия: Бундеслига 2019-2020
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: TGW Arena
Вольфсбергер
20
Тетте
Самуэл
15
Рнич
Неманья
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Рагуж Марко
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerhard Struber
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +13 =2 -5Брюгге 2:1 ЛАСК Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс
ЛАСК 3:1 Базель Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +12 =1 -7Вольфсбергер 5:2 Альтах Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм
Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 ЛАСК
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|6
|6
|0
|0
|23 - 3
|18
|2.
|ЛАСК
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|4.
|Штурм
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Аустрия Вена
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|8.
|Санкт-Пёльтен
|5
|1
|2
|2
|4 - 12
|5
|9.
|Ваттенс
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|11.
|Маттерсбург
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 16
|4
|12.
|Адмира
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
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