Греция: Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Перерыв
Стадион: Панетоликос
Ксанти
21
Санья
Пьер
10
Далсью
11
Диас
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастро Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Mehdi TerkiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kiko Ramirez
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +6 =4 -10ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос
Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис
Ксанти Последние 20 матчей: +3 =8 -9АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти
Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Ксанти: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Ксанти 2:0 Панаитоликос Кубок Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:3 Ксанти Суперлига Панаитоликос 2:2 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панаитоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 5:2 Ксанти Суперлига Панаитоликос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панаитоликос Суперлига Ксанти 0:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:0 Ксанти Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ОФИ
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лариса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Панаитоликос
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Паниониос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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