Греция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Перерыв

Стадион:
Ксанти
0'
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
5
Igor
Jovanovic
47
Alexandros
Malis
54
Giorgos
Liavas
10
Далсью
18
Adrian
Oscar
Lucero
11
Диас
Хорхе
20
Dimitrios
Fytopoulos
14
Frederico
Duarte
9
Admir
Bajrovic
92
Vitor
Sao
Bento
5
Dimos
Baxevanidis
31
Christos
Lisgaras
4
Aristotle
Karasalidis
25
Leandro
Sosa
I
28
Mehdi
Terki
9
Ковачевич
Александар
10
Джуричкович
Петар
3
Баррьентос
Жан
7
Стургеон
Фабиу
88
Реннелла
Винченцо
Панаитоликос
4-2-3-1
Ксанти
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Дюрестам Микаэль
Dimos Baxevanidis

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос
Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос Арис Салоники 1:2 Панаитоликос Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис
Ксанти Последние 20 матчей: +3 =8 -9
АЕК 1:2 Ксанти Арис Салоники 7:2 Ксанти Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:0 Ксанти
Ксанти 1:3 АЕК Ксанти 1:2 ПАОК Паниониос 1:0 Ксанти Ксанти 0:0 Астерас ПАС Янина 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Левадиакос Лариса 1:1 Ксанти Ксанти 0:0 Ламия ОФИ 0:0 Ксанти Ксанти 0:1 Арис Салоники Панаитоликос 0:0 Ксанти Олимпиакос 3:1 Ксанти Ксанти 2:1 Атромитос Панатинаикос 2:2 Ксанти Ксанти 0:0 Олимпиакос Ники Волоу 1:0 Ксанти

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Ксанти: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Панаитоликос 0:0 Ксанти Суперлига Ксанти 1:1 Панаитоликос Суперлига Ксанти 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:3 Ксанти Суперлига
Ксанти 2:0 Панаитоликос Кубок Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:3 Ксанти Суперлига Панаитоликос 2:2 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панаитоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига Ксанти 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 5:2 Ксанти Суперлига Панаитоликос 1:0 Ксанти Суперлига Ксанти 3:1 Панаитоликос Суперлига Ксанти 0:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:0 Ксанти Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Ксанти 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ОФИ 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ПАОК 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лариса 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Арис Салоники 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Панаитоликос 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. АЕК 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Паниониос 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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