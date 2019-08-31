Греция: Суперлига 2019-2020
Панатинаикос
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
ОФИ
24' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
0:1
33' ГолDimitrios Manos
39' Желтая карточкаНейра Хуан
30
Joao
Nunes
10
Захид
Гайас
10
Наби
Адил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Joao NunesЗащитник
- Защитник
-
10 Захид ГайасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Молло ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Juan Perea
-
-
Главный тренер: Georgios Donis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
33'
0:1
39'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ламия 1:1 Панатинаикос Бешикташ 2:2 Панатинаикос Галатасарай 2:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос
Аякс 1:2 Панатинаикос Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 ОФИ Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос АЕК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:2 ПАОК Паниониос 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:0 Астерас ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Левадиакос 0:0 Панатинаикос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:0 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =6 -10Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
ОФИ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Панатинаикос 1:2 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Панатинаикос Кубок Греции ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Панатинаикос Суперлига ОФИ 4:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ксанти
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ОФИ
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ПАОК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Атромитос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лариса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Арис Салоники
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ламия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Панаитоликос
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Панатинаикос
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Паниониос
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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