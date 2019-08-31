Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Панатинаикос
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
ОФИ
0'
24' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас
0:1
33' Гол
Dimitrios Manos
39' Желтая карточка
Нейра Хуан
41'
1
Диудис
Сократис
2
Йоханссон
Маттиас
44
Пуггурас
Ахиллеас
30
Joao
Nunes
3
Инсуа
Эмануэль
10
Захид
Гайас
21
Курбелис
Димитрис
8
Донис
Христос
7
Коловос
Димитрис
9
Македа
Федерико
11
Хадзийованнис
Анастасиос
32
Domitris
Sotiriou
16
Маринакис
Никос
6
Anestis
Nastos
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
8
Нейра
Хуан
29
Miguel
Mellado
19
Kosmas
Tsilianidis
10
Наби
Адил
11
Семеду
Лисандру
9
Dimitrios
Manos
Панатинаикос
4-3-3
ОФИ
4-2-3-1

Ход матча

24'
Пуггурас Ахиллеас
 
33'
0:1
Dimitrios Manos
39'
 
Нейра Хуан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ламия 1:1 Панатинаикос Бешикташ 2:2 Панатинаикос Галатасарай 2:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос
Аякс 1:2 Панатинаикос Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 ОФИ Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:3 Панатинаикос АЕК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:2 ПАОК Паниониос 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 1:0 Астерас ПАС Янина 1:0 Панатинаикос Левадиакос 0:0 Панатинаикос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:0 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ
Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти ОФИ 1:1 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 1:1 Эрготелис

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
ОФИ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Панатинаикос 1:3 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Панатинаикос Суперлига ОФИ 2:1 Панатинаикос Кубок ОФИ 2:3 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 1:2 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:0 ОФИ Кубок Греции ОФИ 1:0 Панатинаикос Кубок Греции ОФИ 1:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Панатинаикос Суперлига ОФИ 4:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 ОФИ Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Ксанти 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ОФИ 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ПАОК 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Олимпиакос 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Атромитос 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лариса 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Арис Салоники 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ламия 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Панаитоликос 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Панатинаикос 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. АЕК 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Паниониос 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астерас 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...