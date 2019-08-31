Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Ваттенс
0:1
Первый тайм: 25'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
12' Гол
Majeed Ashimeru
25'
25
Ferdinand
Oswald
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
4
Гугганиг
Давид
14
Julian
Peter
Goelles
3
Michael
Svoboda
16
Florian
Rieder
17
Felix
Adjei
23
Ковачец
Дино
27
Kelvin
Yeboah
7
Benjamin
Pranter
1
Станкович
Чичан
15
Рамальо
Андре
5
Фалльци
Альберт
39
Вебер
Максимилиан
25
Фаркас
Патрик
4
Majeed
Ashimeru
28
Бернед
Антуан
16
Юнузович
Златко
17
Ульмер
Андреас
9
Хи-Чан
Хван
30
Холанн
Эрлинг
Ваттенс
3-4-3
Ред Булл Зальцбург
3-1-4-2

Ход матча

12'
0:1
Majeed Ashimeru
(Хи-Чан Хван)

Предыдущие игры

Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс
Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид
Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Парндорф 1:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:1 ЦСКА София Ред Булл Зальцбург 3:0 Кирчаншоринг Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Ваттенс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург 1:2 Ваттенс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 6 6 0 0 23 - 3 18
2. ЛАСК 0:0 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Вольфсбергер 0:0 6 3 1 2 15 - 8 10
4. Штурм 5 3 0 2 6 - 2 9
5. Хартберг 5 2 2 1 11 - 8 8
6. Рапид Вена 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Аустрия Вена 5 1 2 2 9 - 10 5
8. Санкт-Пёльтен 5 1 2 2 4 - 12 5
9. Ваттенс 0:1 6 1 2 3 7 - 9 5
10. Альтах 5 1 1 3 9 - 14 4
11. Маттерсбург 0:0 6 1 1 4 4 - 16 4
12. Адмира 0:0 6 0 2 4 2 - 14 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Majeed Ashimeru бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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