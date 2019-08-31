Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
0:1
Первый тайм: 25'
Стадион: Тиволи Ной
Ред Булл Зальцбург
0:1
12' ГолMajeed Ashimeru
34
Stefan
Hager
17
Felix
Adjei
23
Ковачец
Дино
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
-
23 Ковачец ДиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Lukas KatnikНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
12'
0:1
Предыдущие игры
Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс
Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =1 -4Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид
Ред Булл Зальцбург 4:1 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Кайсериспор Парндорф 1:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Арсенал Тула 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:1 ЦСКА София Ред Булл Зальцбург 3:0 Кирчаншоринг Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Ваттенс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|6
|6
|0
|0
|23 - 3
|18
|2.
|ЛАСК
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 8
|10
|4.
|Штурм
|5
|3
|0
|2
|6 - 2
|9
|5.
|Хартберг
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Аустрия Вена
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|8.
|Санкт-Пёльтен
|5
|1
|2
|2
|4 - 12
|5
|9.
|Ваттенс
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|9 - 14
|4
|11.
|Маттерсбург
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 16
|4
|12.
|Адмира
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
Загрузка...