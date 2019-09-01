Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Олимпиакос Никосия
1:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
0:1
7' Гол
Benjamin Asamoah
31' Желтая карточка
Александру Нектариос
41' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
1:1
55' Гол
59' Желтая карточка
Rafael Acosta I
71' Желтая карточка
Айте Джонатан
90'+7
Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия

Ход матча

7'
0:1
Benjamin Asamoah
31'
 
Александру Нектариос
41'
 
Benjamin Asamoah
46'
Айте Джонатан
 
55'
1:1
59'
Rafael Acosta I
 
63'
 
Lukas Brambilla
Меска
71'
Айте Джонатан
 
75'
 
Alfonso Artabe
80'
Дювентрю Дилан
 
86'
 
Папафотис Вассилис
Benjamin Asamoah
90'
 

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси
Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 1:3 Олимпиакос Никосия Закакиу 0:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 МЭАП Нису Онисилос Сотира 1:2 Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис
Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Докса Катокопия 5:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Докса Катокопия 2:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Разное Докса Катокопия 6:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 1:3 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Омония 2 2 0 0 4 - 0 6
2. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 2 - 0 4
3. АЕК Ларнака 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Этникос Ахна 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Пафос 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Анортосис 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос Никосия 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Докса Катокопия 2 0 1 1 1 - 3 1
9. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эносис 2 0 0 2 3 - 6 0
12. Неа Саламина 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Benjamin Asamoah получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Benjamin Asamoah бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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