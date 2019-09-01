Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Олимпиакос Никосия
1:1
Конец матча
Докса Катокопия
0:1
7' ГолBenjamin Asamoah
31' Желтая карточкаАлександру Нектариос
41' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
59' Желтая карточкаRafael Acosta I
71' Желтая карточкаАйте Джонатан
- Основной состав
-
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
Ход матча
7'
0:1
41'
46'
55'
1:1
59'
63'
71'
75'
80'
90'
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +15 =1 -4Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси
Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу МЭАП Нису 1:2 Олимпиакос Никосия Айя-Напа 1:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:0 ПАЕЕК Акритас Хлоракас 1:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Дигенис Вороклинис АСИЛ Лыси 2:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:5 Пафос Арис Лимассол 2:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:1 Анагенниси Деринья Омония Арадиппу 1:3 Олимпиакос Никосия Закакиу 0:4 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 МЭАП Нису Онисилос Сотира 1:2 Олимпиакос Никосия
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис
Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака Эносис 0:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Докса Катокопия: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Докса Катокопия 2:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Кубок Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Разное Докса Катокопия 6:0 Олимпиакос Никосия Кубок Кипра Олимпиакос Никосия 1:3 Докса Катокопия Кубок Кипра Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 3:2 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Этникос Ахна
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Пафос
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Анортосис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос Никосия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Докса Катокопия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эносис
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|Неа Саламина
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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