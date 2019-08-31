Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕЛ Лимаcсол
2:0
Конец матча
Эносис
34' Желтая карточкаГастаньяга Йон
44' Желтая карточкаУдожи Чигозе
48' Вторая желтая карточкаУдожи Чигозе
1:0
50' ПенальтиIvan Franca
54' Желтая карточкаЗдравковски Давор
2:0
60' ГолАвраам Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
27 Рашо Момчило
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Удожи ЧигозеНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Cal
-
-
-
Главный тренер: Giorgos Kosma
Ход матча
34'
44'
48'
50'
1:0
60'
2:0
67'
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =4 -8АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина
Эносис Последние 20 матчей: +6 =7 -7Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу
Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|АЕК Ларнака
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Этникос Ахна
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|5.
|Пафос
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Анортосис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Олимпиакос Никосия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АПОЭЛ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аполлон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Докса Катокопия
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Эносис
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|12.
|Неа Саламина
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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