Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕЛ Лимаcсол
2:0
Конец матча
Эносис
0'
34' Желтая карточка
Гастаньяга Йон
44' Желтая карточка
Удожи Чигозе
48' Вторая желтая карточка
Удожи Чигозе
1:0
50' Пенальти
Ivan Franca
54' Желтая карточка
Здравковски Давор
2:0
60' Гол
Авраам Андреас
90'+4
АЕЛ Лимаcсол
Эносис

Ход матча

34'
Гастаньяга Йон
 
44'
 
Удожи Чигозе
48'
 
Удожи Чигозе
50'
Ivan Franca
1:0
54'
Здравковски Давор
 
60'
Авраам Андреас
2:0
67'
 
Рушиас Онисифорос
Риера Лоренцо
67'
 
Nico Varela
76'
Хурадо Рубен
Ivan Franca
 
77'
 
Antonis Koumis
Mateusz Sebastian Szczepaniak
79'
Yiannis Gerolemou
Торрес Мануэль
 
85'
Stylianos Panteli
Казарян Геворг
 

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол
АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:2 Неа Саламина
Эносис Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Эносис 3:4 Этникос Ахна Эносис 3:2 Алки Ороклинис Пафос 0:2 Эносис Эносис 4:1 Эрмис Арадиппу
Эносис 2:2 Анортосис Эносис 2:2 АПОЭЛ Докса Катокопия 2:2 Эносис Алки Ороклинис 2:0 Эносис АПОЭЛ 1:0 Эносис Эносис 1:2 Пафос Эрмис Арадиппу 1:2 Эносис Анортосис 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:1 Пафос АЕК Ларнака 3:0 Эносис Пафос 2:2 Эносис Эносис 1:1 Пафос Эносис 0:2 АПОЭЛ Алки Ороклинис 1:2 Эносис Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Эносис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Эносис Первый дивизион Эносис 2:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Первый дивизион Эносис 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:0 Эносис Первый дивизион Эносис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Эносис 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Эносис Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Омония 2 2 0 0 4 - 0 6
2. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 2 - 0 4
3. АЕК Ларнака 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Этникос Ахна 1 1 0 0 4 - 3 3
5. Пафос 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Анортосис 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Олимпиакос Никосия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АПОЭЛ 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аполлон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Докса Катокопия 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Эносис 2 0 0 2 3 - 6 0
12. Неа Саламина 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Удожи Чигозе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Гастаньяга Йон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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