Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

97' Леванте заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

97' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

95' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Г О О О О Л - Моралес Луис первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

93' Удар от ворот произведет Вальядолид

92' Клерк Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

89' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

85' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

83' Г О О О О О Л - Леон Серхио ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

82' Удар от ворот произведет Леванте

82' Оскар Плано не смог попасть в створ ударом издали

81' Пространство открывается для Оскар Плано , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

80' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

80' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Матч возобновлен

75' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

75' Вукчевич Никола получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Матч возобновлен

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Клерк Карлос из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

72' Удар от ворот произведет Леванте

71' Унал Энес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Матч возобновлен

70' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

70' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

69' Постиго Серхио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Хорошая попытка от Рубио Вальдо , был неплохой удар, но вратарь спас

69' Удар от ворот произведет Вальядолид

68' Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Опасность! Кампанья Хосе из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

67' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Моралес Луис из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

65' Матч возобновлен

64' Рохер Марти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Мичел Эрреро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Моралес Луис из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

62' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

60' Мирамон Хорхе из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

60' Опасность! Кампанья Хосе из команды Леванте отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

60' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

60' Мичел Эрреро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Клерк Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Плохо играет Клерк Карлос - неудачный вынос, и мяч у соперниц

56' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

55' Удар от ворот произведет Вальядолид

54' Майораль Борха из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

53' Удар от ворот произведет Вальядолид

53' Пространство открывается для Рочина Рубен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

52' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Леванте

52' Гвардиола Серхи пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

50' Феде нанес удар, но тот был заблокирован.

50' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

50' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Сегодняшная посещаемость составляет 19347 болельщиков

48' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Рочина Рубен не смог попасть в створ ударом издали

46' Феде выносит мяч и сбавляет давление на ворота