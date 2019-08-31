Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 19347
Вальядолид
0'
63' Желтая карточка
Мичел Эрреро
69' Желтая карточка
Постиго Серхио
75' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
75' Желтая карточка
Вукчевич Никола
1:0
83' Гол
Леон Серхио
2:0
90' Гол
Моралес Луис
90'+7
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
11
Моралес
Луис
21
Майораль
Борха
9
Рохер
Марти
1
Масип
Хорди
2
Порро
Педро
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
16
Феде
23
Рубио
Вальдо
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
Леванте
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

63'
 
Мичел Эрреро
64'
Леон Серхио
Рохер Марти
 
69'
Постиго Серхио
 
71'
 
Суарес Тони
Рубио Вальдо
75'
 
Гвардиола Серхи
75'
Вукчевич Никола
 
78'
Барди Энис
Майораль Борха
 
83'
Леон Серхио
1:0
85'
 
Ануар Туами
Мичел Эрреро
89'
Кабако Эрик
Рочина Рубен
 
90'
 
Де ла Фуэнте Мигель
Начо Мартинес
90'
Моралес Луис
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте
Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид
Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Леванте 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:1 Леванте Примера Вальядолид 0:4 Леванте Сегунда Леванте 3:2 Вальядолид Сегунда
Вальядолид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Вальядолид Примера Леванте 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:3 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Леванте Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Барселона Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Мальорка Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Вильярреал Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Леганес 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20. Бетис 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леванте 2:0 Вальядолид
Леванте
63.8% (104)
Ничья
27.6% (45)
Вальядолид
8.6% (14)
2:1 Леванте
34.4% (56)
1:0 Леванте
22.7% (37)
1:1 Ничья
20.9% (34)
2:0 Леванте
4.9% (8)
1:2 Вальядолид
4.9% (8)
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