Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
2:0
Конец матча
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 19347
Вальядолид
63' Желтая карточкаМичел Эрреро
69' Желтая карточкаПостиго Серхио
75' Желтая карточкаГвардиола Серхи
75' Желтая карточкаВукчевич Никола
1:0
83' ГолЛеон Серхио
2:0
90' ГолМоралес Луис
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
16
Феде
23
Рубио
Вальдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
16 ФедеПолузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
63'
69'
75'
75'
83'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Леванте 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте
Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте Леванте 2:2 Уэска Атлетик Б 3:2 Леванте Леванте 2:2 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид
Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Вальядолид
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Леванте
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Леванте
63.8% (104)
Ничья
27.6% (45)
Вальядолид
8.6% (14)
2:1 Леванте
34.4% (56)
1:0 Леванте
22.7% (37)
1:1 Ничья
20.9% (34)
2:0 Леванте
4.9% (8)
1:2 Вальядолид
4.9% (8)
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