Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
2:2
Конец матча
Стадион: Стад де Женев Зрители: 10012
Нёвшатель Ксамакс
15' Желтая карточкаBoris Cespedes
0:1
19' ГолНуццоло Рафаэль
0:2
45' ГолКарлен Гаэтан
1:2
65' ГолСассо Венсан
2:2
77' Гол в свои воротаДжурич Игорь
86' Желтая карточкаSamir Ramizi
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
20
Varol
Tasar
11
Схалк
Алекс
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
23
Mike
Gomes
16
Сейду
Лео
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Суиси РайанПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Safet Alic
-
Главный тренер: Joel Magnin
Ход матча
15'
19'
0:1
45'
0:2
65'
1:2
77'
2:2
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 8
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн
Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер
Последние игры между собой
Серветт: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Базель
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|4.
|Сьон
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|6.
|Лугано
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|7.
|Тун
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|8.
|Цюрих
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|9.
|Люцерн
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
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