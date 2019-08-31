Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 10012
Нёвшатель Ксамакс
0'
15' Желтая карточка
Boris Cespedes
0:1
19' Гол
Нуццоло Рафаэль
0:2
45' Гол
Карлен Гаэтан
1:2
65' Гол
Сассо Венсан
2:2
77' Гол в свои ворота
Джурич Игорь
86' Желтая карточка
Samir Ramizi
90'+5
32
Фрик
Джереми
15
Michael
Goncalves
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
19
Севрен
Йоан
5
Boris
Cespedes
8
Timothe
Cognat
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
11
Схалк
Алекс
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
4
Andre
Luis
II
23
Mike
Gomes
7
Thibault
Corbaz
8
Samir
Ramizi
16
Сейду
Лео
28
Liridon
Mulaj
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
Серветт
4-2-3-1
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3

Ход матча

15'
Boris Cespedes
 
19'
0:1
Нуццоло Рафаэль
(Карлен Гаэтан)
28'
Мишель Руан да Сильва
Timothe Cognat
 
45'
0:2
Карлен Гаэтан
(Нуццоло Рафаэль)
60'
 
Taulan Seferi Sulejmanov
Карлен Гаэтан
60'
Kastriot Imeri
Вютрих Себастьен
 
65'
Сассо Венсан
(Kastriot Imeri)
1:2
67'
 
Хайле-Селассие Марен
Liridon Mulaj
70'
Ондуа Гаэль
Севрен Йоан
 
77'
Джурич Игорь
2:2
86'
 
Samir Ramizi
90'
 
Charles-Andre Doudin
Thibault Corbaz

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн
Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер

Последние игры между собой

Серветт: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 4
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 1
Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:2 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Серветт Челлендж Лига
Нёвшатель Ксамакс 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Серветт 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Серветт Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Базель 5 4 0 1 14 - 6 12
3. Серветт 6 2 3 1 9 - 6 9
4. Сьон 5 2 2 1 7 - 7 8
5. Санкт-Галлен 6 2 1 3 9 - 11 7
6. Лугано 5 1 2 2 7 - 6 5
7. Тун 5 1 2 2 6 - 9 5
8. Цюрих 6 1 2 3 5 - 14 5
9. Люцерн 5 1 1 3 3 - 5 4
10. Нёвшатель Ксамакс 6 0 4 2 7 - 11 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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