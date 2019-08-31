Испания: Ла Лига 2019-2020
Хетафе
1:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес Зрители: 10806
Алавес
12' Желтая карточкаВидаль Молина
1:0
24' ГолВидаль Молина
1:1
31' ГолХоселу Санмартин
33' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
89' Желтая карточкаМубарак Вакасо
89' Желтая карточкаБергара Маркель
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
21
Фахир
Файсал
24
Тимор
Давид
17
Марин
Адриан
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
-
21 Фахир ФайсалПолузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Марин АдрианЗащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Luis RiojaПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Borja Sainz
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
24'
1:0
31'
1:1
33'
89'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =8 -5Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе
Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес
Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес
Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Леванте
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Хетафе
77% (124)
Ничья
19.3% (31)
Алавес
3.7% (6)
1:0 Хетафе
34.2% (55)
2:1 Хетафе
29.8% (48)
1:1 Ничья
15.5% (25)
2:0 Хетафе
9.3% (15)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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