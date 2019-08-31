Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Хетафе

45' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

45' Ох, нехорошо это выглядит. Хоселу Санмартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Алавес

43' Удар от ворот произведет Алавес

43' Тимор Давид не смог попасть в створ ударом издали

42' Ньом Аллан из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Алавес

41' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

40' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

35' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Алавес будет все-таки засчитан.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Г О О О О Л - Хоселу Санмартин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

31' Хоселу Санмартин имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

31' Видаль Алеш имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

31' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ману Гарсия и попал в каркас ворот!

31' Ньом Аллан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

31' Игрок команды Алавес делает длинную передачу вперед.

30' Удар от ворот произведет Алавес

30' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

26' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Г О О О О Л - Видаль Молина изменил счет на табло!

24' Кукурелья Марк разрезает оборону соперника отличным пасом

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Тимор Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ох, нехорошо это выглядит. Ману Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Тимор Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Ману Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Удар от ворот произведет Алавес

21' Сивера Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кукурелья Марк из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

18' Удар от ворот произведет Алавес

17' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

15' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Видаль Молина получил желтую карточку от судьи

12' Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

10' Удар от ворот произведет Алавес

10' Тимор Давид не смог попасть в створ ударом издали

10' Марин Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

7' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

5' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля