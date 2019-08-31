Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Хетафе
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10806
Алавес
0'
12' Желтая карточка
Видаль Молина
1:0
24' Гол
Видаль Молина
1:1
31' Гол
Хоселу Санмартин
33' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
89' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
89' Желтая карточка
Бергара Маркель
90'+6
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
12
Ньом
Аллан
21
Фахир
Файсал
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
13
Сивера
Антонио
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
17
Марин
Адриан
18
Видаль
Алеш
22
Мубарак
Вакасо
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
9
Хоселу
Санмартин
Хетафе
4-4-2
Алавес
5-4-1

Ход матча

12'
Видаль Молина
 
24'
Видаль Молина
(Кукурелья Марк)
1:0
31'
1:1
Хоселу Санмартин
33'
Арамбарри Мауро
 
57'
Портильо Франсиско
Фахир Файсал
 
61'
Анхель Луис
Мата Хайме
 
68'
 
Luis Rioja
Марин Адриан
69'
Бергара Маркель
Тимор Давид
 
77'
 
Лукас Перес
Видаль Алеш
87'
 
Родригес Альберто
Ману Гарсия
89'
 
Мубарак Вакасо
89'
Бергара Маркель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта Мальорка 0:0 Хетафе
Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:2 Леганес
Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес
Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона Алавес 2:2 Вальядолид Эспаньол 2:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Севилья 2:0 Алавес Алавес 0:4 Атлетико М

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Хетафе 4:0 Алавес Примера Алавес 1:1 Хетафе Примера Алавес 2:0 Хетафе Примера Алавес 3:0 Хетафе Кубок Короля
Хетафе 4:1 Алавес Примера Хетафе 0:1 Алавес Кубок Короля
Команда И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Леванте Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Барселона Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Мальорка Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Вильярреал Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Леганес 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20. Бетис 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 95'
    Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Анхель Луис из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Угловой
    94'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
  • 93'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 91'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Хоселу Санмартин наказан за толчок Ньом Аллан
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    89'
    Бергара Маркель получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Желтая карточка
    89'
    Мубарак Вакасо получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 89'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • Фол, нарушение
    89'
    Бергара Маркель наказан за толчок Мубарак Вакасо
  • 89'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    88'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
  • 88'
    Портильо Франсиско наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 88'
    Анхель Луис из команды Хетафе увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 88'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Анхель Луис, обходя своих соперников
  • 88'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 87'
    Тактическая замена. Ману Гарсия уходит с поля и его заменяет Родригес Альберто
  • Фол, нарушение
    87'
    Видаль Молина наказан за толчок Эли Родриго
  • 86'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 85'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 84'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 83'
    Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    83'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 81'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Травма, повреждение
    80'
    Дьене Даконам возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    80'
    Ману Гарсия возвращается на поле.
  • 80'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ману Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    80'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    79'
    Ману Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    78'
    Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 78'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    78'
    Ману Гарсия из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Дьене Даконам пострадал.
  • 78'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Тактическая замена. Видаль Алеш уходит с поля и его заменяет Лукас Перес
  • 77'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 76'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 76'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хетафе пробьет пенальти!
  • 75'
    Кабрера Леандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 74'
    Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 74'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    74'
    Ману Гарсия из команды Алавес в офсайде
  • Фол, нарушение
    73'
    Назначен штрафной. Пострадал Видаль Алеш, его свалил Ньом Аллан.
  • 72'
    Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 71'
    Мубарак Вакасо не смог попасть в створ ударом издали
  • 71'
    Алавес контролирует мяч.
  • 71'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 70'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Тимор Давид получил травму и заменен. Бергара Маркель выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    68'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тимор Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    68'
    Тимор Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 68'
    Тактическая замена. Марин Адриан уходит с поля и его заменяет Luis Rioja
  • 67'
    Алавес контролирует мяч.
  • 67'
    Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 67'
    Ману Гарсия из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    66'
    Ману Гарсия нарушает правила. Кабрера Леандро пострадал
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 65'
    Анхель Луис из команды Хетафе делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 65'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Анхель Луис, обходя своих соперников
  • 65'
    Хорошо играет на выходе Сория Давид - мяч в ее руках
  • 65'
    Марин Адриан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 64'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 63'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    63'
    Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
  • 62'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • Фол, нарушение
    62'
    Судья сигнализирует, что Анхель Луис из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Пина Томас
  • 61'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Мата Хайме уходит с поля и его заменяет Анхель Луис
  • Фол, нарушение
    61'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе играет слишком грубо. Видаль Алеш оказался на газоне.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 60'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    58'
    Видаль Алеш из команды Алавес подал угловой справа.
  • 57'
    Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Кабрера Леандро ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 57'
    Сивера Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 57'
    Тактическая замена. Фахир Файсал уходит с поля и его заменяет Портильо Франсиско
  • Офсайд
    56'
    Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
  • Фол, нарушение
    55'
    Мубарак Вакасо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Арамбарри Мауро пострадал.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 55'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10806 болельщиков
  • 52'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 51'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Марин Адриан из команды Алавес играет слишком грубо. Дамиан Суарес оказался на газоне.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 49'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • Офсайд
    49'
    Ману Гарсия из команды Алавес в офсайде
  • 48'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 48'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    47'
    Хоселу Санмартин из команды Алавес в офсайде
  • 47'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Мата Хайме из команды Хетафе пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 46'
    Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Алавес
Хетафе
77% (124)
Ничья
19.3% (31)
Алавес
3.7% (6)
1:0 Хетафе
34.2% (55)
2:1 Хетафе
29.8% (48)
1:1 Ничья
15.5% (25)
2:0 Хетафе
9.3% (15)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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