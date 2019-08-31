Словакия: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Середь
2:3
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
5' Желтая карточка
Jan Nosko
1:0
8' Гол
1:1
14' Гол
Захара Матеуш
1:2
19' Гол
Абрахам Патрик
2:2
58' Гол
Denis Ventura
3:2
60' Гол
Гучко Томаш
90' Желтая карточка
Bankole Adekuoroye
3:3
90' Гол
Patrik Jacko
90'+4

Ход матча

5'
 
Jan Nosko
8'
1:0
14'
1:1
Захара Матеуш
19'
1:2
Абрахам Патрик
58'
Denis Ventura
2:2
60'
Гучко Томаш
3:2
90'
Bankole Adekuoroye
 
90'
3:3
Patrik Jacko

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК
Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава
Погронье Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье
ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье Погронье 0:1 Липани

Последние игры между собой

Середь: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига
Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда И В Н П Г О
1. Жилина 7 6 1 0 21 - 6 19
2. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 2 16
3. Спартак Трнава 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Злате Моравце 7 4 1 2 10 - 9 13
5. ДАК 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Тренчин 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Погронье 7 2 2 3 8 - 16 8
8. Середь 7 2 1 4 10 - 15 7
9. Ружомберок 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Земплин 7 1 2 4 6 - 11 5
11. Сеница 7 1 1 5 7 - 19 4
12. Нитра 6 1 0 5 4 - 11 3
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Patrik Jacko бьет в цель!
  • Желтая карточка
    90'
    Bankole Adekuoroye получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Гучко Томаш бьет в цель!
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Denis Ventura бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Абрахам Патрик бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Захара Матеуш бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Alex Ivan бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Jan Nosko получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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