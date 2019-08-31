Словакия: Суперлига 2019-2020
5' Желтая карточкаJan Nosko
1:1
14' ГолЗахара Матеуш
1:2
19' ГолАбрахам Патрик
2:2
58' ГолDenis Ventura
3:2
60' ГолГучко Томаш
90' Желтая карточкаBankole Adekuoroye
3:3
90' ГолPatrik Jacko
Ход матча
5'
8'
1:0
14'
1:1
19'
1:2
58'
2:2
60'
3:2
90'
3:3
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +6 =3 -11Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь Середь 3:1 ДАК
Середь 2:1 Сеница Спартак Трнава 2:0 Середь Ливингстон 1:1 Середь Слован Братислава 3:1 Середь Середь 2:3 Жилина ДАК 3:4 Середь Середь 2:2 Земплин Ружомберок 1:0 Середь Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава
Погронье Последние 20 матчей: +9 =3 -8Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье
ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш Славой Требишов 0:1 Погронье Погронье 0:1 Липани
Последние игры между собой
Середь: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|2.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|18 - 2
|16
|3.
|Спартак Трнава
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Злате Моравце
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|5.
|ДАК
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Тренчин
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Погронье
|7
|2
|2
|3
|8 - 16
|8
|8.
|Середь
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|9.
|Ружомберок
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Земплин
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|11.
|Сеница
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|12.
|Нитра
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
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