Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
ПСВ
0' 9'
1
Etienne
Vaessen
2
Гаари
Жюрьен
3
Melle
Meulensteen
14
Дрост
Энрико
5
Пол
Куастен
10
Спирингс
Стейн
6
Ринстра
Дан
8
Anas
Tahiri
11
Матсен
Даррен
24
Венте
Дилан
17
Элберс
Стэнли
1
Зут
Йерун
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
28
Боскальи
Оливье
18
Росарио
Пабло
10
Бергвейн
Стевен
15
Гутьеррес
Эрик
24
Ихаттарен
Мохаммед
9
Мален
Дониэлл
19
Гакпо
Коди
Ваалвейк
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк
НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 4:4 Дордрехт АЗ-2 Алкмаар 2:4 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн
ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Хёугесунн 0:1 ПСВ Твенте 1:1 ПСВ Базель 2:1 ПСВ Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
ПСВ 2:3 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 0:2 ПСВ Товарищеские матчи Ваалвейк 2:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Ваалвейк Эредивизие
ПСВ 2:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 3:2 ПСВ Эредивизие Ваалвейк 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:0 Ваалвейк Эредивизие ПСВ 5:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 ПСВ Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Витесс 5 3 2 0 10 - 4 11
2. Аякс 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Виллем II 5 3 0 2 8 - 7 9
4. Твенте 5 2 3 0 10 - 6 9
5. ПСВ 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
6. Спарта Роттердам 5 2 2 1 11 - 10 8
7. АЗ Алкмаар 4 2 1 1 7 - 2 7
8. Утрехт 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Фейеноорд 4 1 3 0 5 - 4 6
10. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
11. ВВВ-Венло 5 2 0 3 7 - 11 6
12. Херенвен 5 1 3 1 6 - 4 6
13. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
14. Гронинген 4 1 1 2 3 - 5 4
15. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
16. Эммен 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 0:0 5 0 2 3 4 - 11 2
  • Первый тайм
  • 9'
    Хорошо играет на выходе Etienne Vaessen - мяч в ее руках
  • 8'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 8'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Melle Meulensteen делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 6'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 6'
    ПСВ начинает контратаку
  • 6'
    Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Ваалвейк имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 5'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 4'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 4'
    Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Anas Tahiri навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Назначен штрафной. Пострадал Элберс Стэнли, его свалил Дюмфрис Дензел.
  • 3'
    Ваалвейк имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 3'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ваалвейк начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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