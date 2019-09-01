Голландия: Эредивизие 2019-2020
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Мандемейкерс
ПСВ
14
Дрост
Энрико
24
Венте
Дилан
19
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрост ЭнрикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Sylla SowПолузащитник
- Нападающий
-
28 Said Bakari
-
22 Mike Grim
-
Главный тренер: Грим Фред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Amar CaticНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк
НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 4:4 Дордрехт АЗ-2 Алкмаар 2:4 Ваалвейк
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
ПСВ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|3.
|Виллем II
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|Твенте
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|ПСВ
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|АЗ Алкмаар
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Фейеноорд
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|10.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|11.
|ВВВ-Венло
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|13.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|14.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Эммен
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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