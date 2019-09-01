Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
2:0
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
Лилль
36' Желтая карточкаРомао Алаиксис
40' Желтая карточкаЯзиджи Юсуф
53' Вторая желтая карточкаЯзиджи Юсуф
1:0
73' ПенальтиДумбия Мусса
78' Желтая карточкаДумбия Мусса
87' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
2:0
90' ГолУдин Реми
2:0
90' Не забитый пенальтиБамба Джонатан
32
Фокет
Томас
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
12
Язиджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
36'
40'
53'
73'
1:0
78'
87'
90'
2:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома
Последние игры между собой
Реймс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|19.
|Монако
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Реймс
15.4% (25)
Ничья
42.6% (69)
Лилль
42% (68)
1:1 Ничья
37.7% (61)
1:2 Лилль
26.5% (43)
0:1 Лилль
9.3% (15)
2:1 Реймс
8.6% (14)
1:0 Реймс
6.2% (10)
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