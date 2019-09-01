Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

96' Фокет Томас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

96' О, нет. Из многообещающей позиции Нкада Тимоте из команды Реймс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

96' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Конан Гислен из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

95' Бамба Джонатан из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Брадариц Домагой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

93' Как она упустила момент!?! Саншеш Ренату имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

90' Г О О О О Л Удин Реми закручивает штрафной в сетку! Великолепно

90' Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

88' Араужо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Удар от ворот произведет Реймс

85' Брадариц Домагой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

83' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали

81' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

78' Думбия Мусса совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Андре Бенжамин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

76' Лилль имеет хороший шанс забить.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

73' Г О О О О Л - Думбия Мусса из команды Реймс забивает с точки!

73' Матч возобновлен

71' После проверки VAR судья изменил решение - Реймс пробьет пенальти!

70' Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Мусса получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

69' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Думбия Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Иконе Джонатан из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

68' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

65' Тактическая замена. Дингом Тристан уходит с поля и его заменяет Nathanael Mbuku

63' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

60' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

59' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

57' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Удар от ворот произведет Лилль

55' Думбия Мусса не смог попасть в створ ударом издали

55' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

55' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' УДАЛЕНИЕ! - После тактического фола Язиджи Юсуф получает вторую желтую карточку

51' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Саншеш Ренату выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

49' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ромао Алаиксис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара