Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Реймс
2:0
Конец матча

Стадион:
Лилль
0'
36' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
40' Желтая карточка
Язиджи Юсуф
53' Вторая желтая карточка
Язиджи Юсуф
1:0
73' Пенальти
Думбия Мусса
78' Желтая карточка
Думбия Мусса
87' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
2:0
90' Гол
Удин Реми
2:0
90' Не забитый пенальти
Бамба Джонатан
90'+7
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
4
Ромао
Алаиксис
7
Шавалерин
Ксавье
18
Удин
Реми
20
Дингом
Тристан
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
2
Джало
Тьягу
29
Брадариц
Домагой
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
10
Иконе
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
Реймс
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

36'
Ромао Алаиксис
 
40'
 
Язиджи Юсуф
53'
 
Язиджи Юсуф
59'
 
Габриэль дос Сантос
Джало Тьягу
65'
Мбюкю Натанаэль
Дингом Тристан
 
68'
 
Араужо Луис
Иконе Джонатан
73'
Думбия Мусса
1:0
78'
Думбия Мусса
 
79'
Нкада Тимоте
Диа Булайе
 
85'
Манетси Маршал
Думбия Мусса
 
85'
 
Сумаре Бубакари
Андре Бенжамин
87'
Шавалерин Ксавье
 
90'
Удин Реми
2:0
90'
2:0
Бамба Джонатан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Брест 1:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед
Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома
Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль Нант 2:3 Лилль Лилль 0:1 Монако

Последние игры между собой

Реймс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Лилль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Лилль 1:1 Реймс Товарищеские матчи Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 4:2 Лилль Товарищеские матчи
Лилль 2:0 Реймс Товарищеские матчи Лилль 2:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Реймс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Ренн Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
6. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Лилль Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
19. Монако 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 46'
    Ромао Алаиксис из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 46'
    Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 46'
    Брадариц Домагой навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Шавалерин Ксавье из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Иконе Джонатан
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 44'
    Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках
  • 44'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Дингом Тристан из команды Реймс играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
  • 43'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Бамба Джонатан бьет издали, но Райкович Предраг ловит мяч в руки
  • 42'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Лилль контролирует мяч.
  • 41'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Реймс контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    40'
    Язиджи Юсуф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    40'
    Безумный фол. Язиджи Юсуф грубо играет против соперника. Пострадал Дингом Тристан
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 39'
    Удин Реми пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 39'
    Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 39'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Думбия Мусса и Дингом Тристан из команды Реймс.
  • 39'
    Реймс начинает контратаку
  • 39'
    Челик Зеки ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 38'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Назначен штрафной. Пострадал Бамба Джонатан, его свалил Ромао Алаиксис.
  • Фол, нарушение
    37'
    Назначен штрафной. Пострадал Думбия Мусса, его свалил Иконе Джонатан.
  • Желтая карточка
    36'
    Ромао Алаиксис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    36'
    Безумный фол. Ромао Алаиксис грубо играет против соперника. Пострадал Джало Тьягу
  • 35'
    Ромао Алаиксис из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 35'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 35'
    Джало Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 34'
    Ромао Алаиксис делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 34'
    Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 34'
    Лилль начинает контратаку
  • 33'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 33'
    Осимхен Виктор из команды Лилль навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 33'
    Лилль контролирует мяч.
  • 32'
    Матч возобновлен
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Лилль контролирует мяч.
  • 31'
    Реймс начинает контратаку
  • 31'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Лилль контролирует мяч.
  • 30'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 29'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Брадариц Домагой из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 27'
    Саншеш Ренату из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    26'
    Безумный фол. Конан Гислен грубо играет против соперника. Пострадал Челик Зеки
  • 26'
    Лилль контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • Офсайд
    25'
    Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 25'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Лилль контролирует мяч.
  • 22'
    Лилль контролирует мяч.
  • 22'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Осимхен Виктор из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 22'
    Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 22'
    Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 21'
    Ромао Алаиксис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
  • 20'
    Аксель Дисаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Бамба Джонатан, обходя своих соперников
  • 20'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Дингом Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Андре Бенжамин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    17'
    Удин Реми играет рукой
  • 17'
    Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 17'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 17'
    Лилль контролирует мяч.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 15'
    Отличную защиту показывает Андре Бенжамин от команды Лилль, не дает пропустить гол своей команде.
  • 15'
    So close! Удар головой нанес Аксель Дисаси но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    15'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
  • 15'
    Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Реймс начинает контратаку
  • 14'
    Лилль контролирует мяч.
  • 14'
    Удин Реми из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 14'
    Реймс начинает контратаку
  • 13'
    Лилль контролирует мяч.
  • 13'
    Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Удин Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Диа Булайе из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 13'
    Дингом Тристан из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 13'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Лилль контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бамба Джонатан наказан за толчок Фокет Томас
  • 10'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Реймс контролирует мяч.
  • 9'
    Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Лилль начинает контратаку
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Челик Зеки из команды Лилль играет слишком грубо. Думбия Мусса оказался на газоне.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Саншеш Ренату из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 5'
    Думбия Мусса бьет, но Меньян Майк отбивает мяч перед собой...
  • 5'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Думбия Мусса, обходя своих соперников
  • 5'
    Реймс имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Дингом Тристан из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 2'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реймс 2:0 Лилль
Реймс
15.4% (25)
Ничья
42.6% (69)
Лилль
42% (68)
1:1 Ничья
37.7% (61)
1:2 Лилль
26.5% (43)
0:1 Лилль
9.3% (15)
2:1 Реймс
8.6% (14)
1:0 Реймс
6.2% (10)
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