Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Гент
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Серкль Брюгге
0' 11'
1
Камински
Томас
14
Alessio
Castro-Montes
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
15
Мохаммади
Милад
13
Квилитая
Георгий
24
Кумс
Свен
6
Овусу
Элиша
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
40
Бадиашиле
Лоик
41
Бьянкон
Жулиан
22
Дибала
Кауадио
5
Уэда
Наомиси
24
Фьоре
Корентин
19
Н'Гессан
Куаме
18
Кулибали
Лассана
28
Alimani
Gory
8
Петерс
Стеф
7
Азар
Килиан
9
Саади
Идрисс
Гент
4-4-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака
Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Гент: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Гент 4:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:3 Гент Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:1 Гент Товарищеские матчи Гент 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле
Серкль Брюгге 0:0 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:4 Гент Лига Жюпиле Гент 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Гент 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:5 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Гент 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 3:0 Серкль Брюгге Кубок Гент 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:3 Гент Премьер-лига Гент 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Гент Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Стандард 6 4 0 2 13 - 5 12
2. Брюгге 5 3 2 0 12 - 2 11
3. Мехелен 6 3 2 1 11 - 6 11
4. Мускрон-Перювельз 6 3 2 1 8 - 7 11
5. Ройал Антверпен 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Генк 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Остенде 6 3 1 2 9 - 9 10
8. Гент 0:0 5 2 2 1 10 - 4 8
9. Шарлеруа 5 2 2 1 9 - 6 8
10. Кортрейк 6 2 2 2 12 - 10 8
11. Зульте-Варегем 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
12. Сент-Трюйден 6 2 1 3 4 - 10 7
13. Андерлехт 6 1 2 3 4 - 7 5
14. Серкль Брюгге 0:0 6 1 1 4 4 - 11 4
15. Эйпен 6 0 2 4 3 - 15 2
16. Васланд-Беверен 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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