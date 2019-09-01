Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Гент
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Геламко
Серкль Брюгге
24
Кумс
Свен
28
Alimani
Gory
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мбула ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фостер ЛайлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде Гент 3:0 АЕК Ларнака
Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт Ройал Антверпен 1:2 Гент
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +3 =4 -13Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:3 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Гент: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Серкль Брюгге 0:0 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:4 Гент Лига Жюпиле Гент 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Гент 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:2 Гент Лига Жюпиле Гент 2:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:5 Гент Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Гент 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 0:1 Гент Премьер-лига Гент 3:0 Серкль Брюгге Кубок Гент 3:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 1:3 Гент Премьер-лига Гент 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Гент Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|2.
|Брюгге
|5
|3
|2
|0
|12 - 2
|11
|3.
|Мехелен
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|4.
|Мускрон-Перювельз
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|Ройал Антверпен
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|8.
|Гент
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|9.
|Шарлеруа
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Кортрейк
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|Зульте-Варегем
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|12.
|Сент-Трюйден
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|13.
|Андерлехт
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Эйпен
|6
|0
|2
|4
|3 - 15
|2
|16.
|Васланд-Беверен
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
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