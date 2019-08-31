Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Тулуза
2:0
Конец матча

Стадион:
Амьен
0'
22' Желтая карточка
Лефор Жордан
1:0
50' Гол
Макенго Жан-Виктор
2:0
59' Гол
Кулурис Эфтимос
90'+4
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
2
Амьен-Аду
Кельвен
19
Диаките
Бафоде
12
Силла
Иссиага
11
Буасгар
Кентен
21
Венкёр
Вильям
27
Макенго
Жан-Виктор
14
Доссеви
Матьё
20
Кулурис
Эфтимос
7
Градель
Макс-Ален
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
3
Калабрези
Артуро
17
Блен
Алексис
25
Лефор
Жордан
14
Алеесами
Хайтам
10
Какута
Гаэль
8
Зунгу
Бонгани
5
Гнаоре
Эдди
19
Аколо
Чадрак
9
Гирасси
Серу
Тулуза
4-3-3
Амьен
5-4-1

Ход матча

22'
 
Лефор Жордан
50'
Макенго Жан-Виктор
(Амьен-Аду Кельвен)
1:0
59'
Кулурис Эфтимос
(Градель Макс-Ален)
2:0
62'
 
Конате Мусса
Гирасси Серу
67'
Сидибе Калиду
Буасгар Кентен
 
72'
 
Корнетт Кентен
Зунгу Бонгани
78'
Саид Уэсли
Макенго Жан-Виктор
 
82'
 
Тьоте Шейк
Аколо Чадрак
87'
Лейя-Исека Аарон
Градель Макс-Ален
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +5 =6 -9
ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза
Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ Ницца 1:1 Тулуза Тулуза 1:0 Генгам
Амьен Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес
Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен Амьен 2:1 Ним Реймс 2:2 Амьен

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Амьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Амьен Лига 1 Амьен 0:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Амьен Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3. Анже 2:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
4. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
5. Нант 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Тулуза 2:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Лилль Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Брест 0:3 Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Ним 3:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Монпелье 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Амьен 0:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон 0:2 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 2:0 Амьен
Тулуза
79.5% (128)
Ничья
14.9% (24)
Амьен
5.6% (9)
1:0 Тулуза
41.6% (67)
2:1 Тулуза
26.1% (42)
1:1 Ничья
12.4% (20)
2:0 Тулуза
10.6% (17)
0:1 Амьен
2.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...