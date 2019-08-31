Франция: Лига 1 2019-2020
22' Желтая карточкаЛефор Жордан
1:0
50' ГолМакенго Жан-Виктор
2:0
59' ГолКулурис Эфтимос
30
Рейне
Батист
17
Блен
Алексис
25
Лефор
Жордан
10
Какута
Гаэль
19
Аколо
Чадрак
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
-
-
34 Kouadio Kone
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блен АлексисЗащитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Си СанасиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тьоте ШейкПолузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
15 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
22'
50'
59'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =6 -9ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза
Амьен Последние 20 матчей: +5 =9 -6Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Анже
|2:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|5.
|Нант
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Тулуза
|2:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Брест
|0:3 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Ним
|3:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Амьен
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|0:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Тулуза
79.5% (128)
Ничья
14.9% (24)
Амьен
5.6% (9)
1:0 Тулуза
41.6% (67)
2:1 Тулуза
26.1% (42)
1:1 Ничья
12.4% (20)
2:0 Тулуза
10.6% (17)
0:1 Амьен
2.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...