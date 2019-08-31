Франция: Лига 1 2019-2020

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

48' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Буасгар Кентен не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

44' Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках

43' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Гирасси Серу из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Удар от ворот произведет Амьен

41' Кулурис Эфтимос не смог попасть в створ ударом издали

40' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

40' Макенго Жан-Виктор из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Лефор Жордан не смог попасть в створ ударом издали

38' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Какута Гаэль из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

38' Удар от ворот произведет Амьен

38' Доссеви Матьё пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

36' Пространство открывается для Аколо Чадрак , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

35' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ох, нехорошо это выглядит. Жалле Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

30' Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

24' Зунгу Бонгани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Макенго Жан-Виктор наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

22' Судья подбегает и показывает Лефор Жордан из команды Амьен отложенную желтую карточку за фол.

22' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

19' Морейра Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Тулуза

16' Пространство открывается для Какута Гаэль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

16' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

13' Зунгу Бонгани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Блен Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

8' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

4' Плохо играет Кулурис Эфтимос - неудачный вынос, и мяч у соперниц

4' Плохо играет Рейне Батист - неудачный вынос, и мяч у соперниц

3' Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Амьен начинает с центра поля