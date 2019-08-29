Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
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Стадион: де ла Мейно
Монако
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам
Монако Последние 20 матчей: +5 =5 -10Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 1
|6
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|7.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Метц
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|16.
|Амьен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Ним
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Страсбург
43.3% (26)
Ничья
33.3% (20)
Монако
23.3% (14)
1:1 Ничья
26.7% (16)
2:1 Страсбург
25% (15)
1:2 Монако
16.7% (10)
1:0 Страсбург
11.7% (7)
2:0 Страсбург
5% (3)
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