Франция: Лига 1 2019-2020

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Страсбург
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург Страсбург 1:3 Монпелье Страсбург 3:3 Генгам
Монако Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория
Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс Генгам 1:1 Монако Монако 0:1 Кан

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Монако: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Монако 1:5 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:1 Монако Лига 1 Страсбург 1:3 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1
Страсбург 0:2 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Лион Заявка 3 2 0 1 9 - 1 6
3. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
4. Лилль Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
7. Брест Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Метц Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Монпелье Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
15. Тулуза Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
16. Амьен Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
17. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Ним Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Монако

    До начала игры, которая состоится 01.09.2019, осталось 2 дня 17 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Страсбург - Монако
    Страсбург
    43.3% (26)
    Ничья
    33.3% (20)
    Монако
    23.3% (14)
    1:1 Ничья
    26.7% (16)
    2:1 Страсбург
    25% (15)
    1:2 Монако
    16.7% (10)
    1:0 Страсбург
    11.7% (7)
    2:0 Страсбург
    5% (3)
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