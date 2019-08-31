Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Нант вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

95' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Хорошая попытка от Саймон Мозес , был неплохой удар, но вратарь спас

94' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Илтон Виторино получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Илтон Виторино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

88' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Абейд Мехди нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

87' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

85' Г О О О О Л - Туре Абдулайе изменил счет на табло!

85' Хорошие скиллы дриблинга показывает Туре Абдулайе , обходя своих соперников

84' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

82' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

79' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Абейд Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Монпелье

75' Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали

75' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

74' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Абейд Мехди наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

72' Удар от ворот произведет Нант

72' Ойонго Амбруаз пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

72' Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Абейд Мехди тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

70' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Хорошо играет на выходе Лафон Альбан - мяч в ее руках

68' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

65' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

65' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

65' Удар от ворот произведет Нант

63' Удар от ворот произведет Монпелье

63' Абейд Мехди пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

62' Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

60' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Абейд Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Абейд Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

57' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Делор Анди из команды Монпелье плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

57' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

54' Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Траоре Шарль из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

53' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Нант

51' Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Великолепное видение игры демонстрирует Жиротто Андрей из команды Нант , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

50' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

49' Удар от ворот произведет Монпелье

49' Имран Луза из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

48' Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Нант имеет хороший шанс забить.