Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
28' Желтая карточка
Мендеш Педру II
33' Желтая карточка
Kader Bamba
45' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
71' Желтая карточка
Абейд Мехди
1:0
85' Гол
Туре Абдулайе
90'+5
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
32
Kader
Bamba
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
25
Молле
Флоран
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
Нант
4-2-3-1
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

28'
 
Мендеш Педру II
33'
Kader Bamba
 
45'
 
Лаборд Гаэтан
71'
Абейд Мехди
 
76'
 
Долли Киган
Молле Флоран
81'
Бенавенте Кристиан
Imran Louza
 
85'
Туре Абдулайе
(Саймон Мозес)
1:0
86'
 
Камара Сулейман
Делор Анди
86'
 
Ристич Михайло
Ле Таллек Дамьен
90'
Мутуссами Самуэль
Kader Bamba
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа
Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион Тулуза 1:0 Нант ПСЖ 3:0 Нант Нант 2:3 Лилль
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье
УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже

Последние игры между собой

Нант: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:3 Нант Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
4. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
5. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Лилль Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 1:0 Монпелье
Нант
50.9% (82)
Ничья
39.8% (64)
Монпелье
9.3% (15)
1:1 Ничья
36% (58)
1:0 Нант
21.7% (35)
2:1 Нант
19.9% (32)
2:0 Нант
7.5% (12)
0:1 Монпелье
4.3% (7)
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