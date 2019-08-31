Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Монпелье
28' Желтая карточкаМендеш Педру II
33' Желтая карточкаKader Bamba
45' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
71' Желтая карточкаАбейд Мехди
1:0
85' ГолТуре Абдулайе
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
32
Kader
Bamba
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
33'
45'
71'
85'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =4 -7Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье
УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам Лион 3:2 Монпелье Монпелье 2:2 Анже
Последние игры между собой
Нант: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
Монпелье 0:1 Нант Лига 1 Монпелье 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 3:1 Монпелье Кубок лиги Нант 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Нант Лига 1 Монпелье 4:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Монпелье Лига 1 Нант 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монпелье Лига 2 Монпелье 0:0 Нант Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|5.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Нант
50.9% (82)
Ничья
39.8% (64)
Монпелье
9.3% (15)
1:1 Ничья
36% (58)
1:0 Нант
21.7% (35)
2:1 Нант
19.9% (32)
2:0 Нант
7.5% (12)
0:1 Монпелье
4.3% (7)
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