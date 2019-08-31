Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
2:0
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Дижон
43' Желтая карточкаБальде Мама
1:0
50' Гол в свои воротаНгонда Глоди
2:0
72' ГолЭль-Мелали Фарид
86' Желтая карточкаНгонда Глоди
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
14
Мари
Жордан
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
43'
50'
1:0
72'
2:0
86'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =8 -5Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал
Дижон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон
Последние игры между собой
Анже: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Дижон 3:2 Анже Лига 1 Анже 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 3:3 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Дижон 2:2 Анже Лига 2 Анже 3:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:2 Анже Лига 2 Анже 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|5.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Анже
79.7% (126)
Ничья
16.5% (26)
Дижон
3.8% (6)
1:0 Анже
33.5% (53)
2:1 Анже
25.9% (41)
2:0 Анже
15.8% (25)
1:1 Ничья
10.8% (17)
0:0 Ничья
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...