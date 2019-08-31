Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Анже
2:0
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
43' Желтая карточка
Бальде Мама
1:0
50' Гол в свои ворота
Нгонда Глоди
2:0
72' Гол
Эль-Мелали Фарид
86' Желтая карточка
Нгонда Глоди
90'+4
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
5
Мангани
Томас
18
Сантамария
Батист
28
Эль-Мелали
Фарид
15
Капелле
Пьеррик
27
Mathias
Pereira-Lage
7
Алиуи
Рашид
1
Рунарссон
Рунар
5
Кулибали
Сену
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
2
Альфонс
Микаэль
22
Ндонг
Ибраим
20
Амальфитано
Ромен
14
Мари
Жордан
3
Нгонда
Глоди
17
Бальде
Мама
7
Саммаритано
Фредерик
Анже
4-2-3-1
Дижон
3-5-2

Ход матча

20'
 
Лаутоа Веслей
Мари Жордан
40'
 
Мавидиди Стефи
Кулибали Сену
43'
 
Бальде Мама
50'
Нгонда Глоди
1:0
57'
Нинга Родрике
Mathias Pereira-Lage
 
69'
Баокен Стефан
Алиуи Рашид
 
72'
Эль-Мелали Фарид
2:0
76'
 
Мендиль Хамза
Саммаритано Фредерик
80'
Тиуб Сада
Эль-Мелали Фарид
 
86'
 
Нгонда Глоди

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал
Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже Анже 0:0 Амьен Монпелье 2:2 Анже
Дижон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон
Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ницца Генгам 1:0 Дижон

Последние игры между собой

Анже: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Анже 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:3 Анже Лига 1 Дижон 2:1 Анже Лига 1 Анже 2:1 Дижон Лига 1
Дижон 3:2 Анже Лига 1 Анже 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 3:3 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Анже 1:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Анже Лига 2 Дижон 2:2 Анже Лига 2 Анже 3:0 Дижон Лига 2 Дижон 0:2 Анже Лига 2 Анже 2:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Анже Лига 2 Анже 0:0 Дижон Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
4. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
5. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Лилль Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 48'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Алиуи Рашид
  • 47'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Игрок из команды Дижон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Алиуи Рашид наказан за толчок Лаутоа Веслей
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 45'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аит-Нури Раян
  • Желтая карточка
    43'
    Бальде Мама получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    43'
    Безумный фол. Бальде Мама грубо играет против соперника. Пострадал Траоре Исмаэль
  • 43'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 42'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 40'
    Хорошо играет на выходе Рунарссон Рунар - мяч в ее руках
  • Угловой
    40'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 40'
    Тактическая замена. Кулибали Сену уходит с поля и его заменяет Мавидиди Стефи
  • 39'
    Сантамария Батист наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 39'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 38'
    Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Эль-Мелали Фарид из команды Анже делает пас партнеру.
  • 38'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Эль-Мелали Фарид, обходя своих соперников
  • 38'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Сену получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Кулибали Сену на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Эль-Мелали Фарид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 36'
    Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Анже пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 35'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Капелле Пьеррик
  • 34'
    Шанс получает Бальде Мама из команды Дижон, но удар головой идет мимо
  • 34'
    Нгонда Глоди из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Капелле Пьеррик играет рукой
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
  • 31'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 31'
    Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Алиуи Рашид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ндонг Ибраим
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 29'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Алиуи Рашид команды Анже пробила хорошо по воротам, но вратарь отбила, а потом мяч еще в штангу попал.
  • 29'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Альфонс Микаэль ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 28'
    Алиуи Рашид бьет издали, но Рунарссон Рунар ловит мяч в руки
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 26'
    Нгонда Глоди из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 26'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 25'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 22'
    Анже пытается что-то создать.
  • 22'
    Хорошо играет на выходе Рунарссон Рунар - мяч в ее руках
  • 22'
    Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Альфонс Микаэль из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Mathias Pereira-Lage
  • 20'
    Бальде Мама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
  • 20'
    Мари Жордан получил травму и заменен. Лаутоа Веслей выходит на поле.
  • 20'
    Капелле Пьеррик из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 19'
    Mathias Pereira-Lage навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 19'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мари Жордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    19'
    Мари Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Алиуи Рашид
  • 17'
    Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 17'
    Mathias Pereira-Lage навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Мари Жордан из команды Дижон играет слишком грубо. Эль-Мелали Фарид оказался на газоне.
  • 16'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Анже пытается что-то создать.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 12'
    Пространство открывается для Эль-Мелали Фарид, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 12'
    Анже пытается что-то создать.
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 10'
    Капелле Пьеррик из команды Анже делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 9'
    Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Аит-Нури Раян из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    9'
    Кулибали Сену из команды Дижон играет слишком грубо. Алиуи Рашид оказался на газоне.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Капелле Пьеррик
  • Фол, нарушение
    7'
    Безумный фол. Ндонг Ибраим грубо играет против соперника. Пострадал Сантамария Батист
  • 6'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 4'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 4'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Дижон контролирует мяч.
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 2'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Кулибали Сену выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Агер Наиф из команды Дижон играет слишком грубо. Mathias Pereira-Lage оказался на газоне.
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 2:0 Дижон
Анже
79.7% (126)
Ничья
16.5% (26)
Дижон
3.8% (6)
1:0 Анже
33.5% (53)
2:1 Анже
25.9% (41)
2:0 Анже
15.8% (25)
1:1 Ничья
10.8% (17)
0:0 Ничья
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...