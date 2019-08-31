Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

94' Анже заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

93' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

89' Удар от ворот произведет Дижон

89' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

86' Нгонда Глоди получил желтую карточку от судьи

84' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Анже

82' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Рунарссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Манга Экеле ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

81' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

80' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Нгонда Глоди из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

76' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

76' Удар от ворот произведет Дижон

76' Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Анже

72' Г О О О О О О Л - Эль-Мелали Фарид из команды Анже головой вбивает мяч в сетку.

71' Прекрасная голевая возможность! Нинга Родрике бьет головой, но попадает только в перекладину!

70' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

70' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Бальде Мама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Манко Венсан из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

67' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

65' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

64' Отличную защиту показывает Томас Ромен от команды Анже , не дает пропустить гол своей команде.

62' Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Хорошо играет на выходе Рунарссон Рунар - мяч в ее руках

61' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

60' Агер Наиф из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

59' Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

55' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Анже

54' Саммаритано Фредерик не смог попасть в створ ударом издали

53' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Амальфитано Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

50' ГООООООООЛ - Нгонда Глоди очень расстроена, так как забила в свои ворота!

50' Плохо играет Нгонда Глоди - неудачный вынос, и мяч у соперниц

50' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хорошая попытка от Мавидиди Стефи , был неплохой удар, но вратарь спас

48' Матч возобновлен

48' Mathias Pereira-Lage на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Рунарссон Рунар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Плохо играет Манга Экеле - неудачный вынос, и мяч у соперниц

46' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля