Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
2:2
Конец матча
Стадион: Гульденспоренстадион
Остенде
0:1
34' ГолСилла Идрисса
1:1
67' ГолОканси Эрик
2:1
75' ГолДе Сар Жюльен
76' Желтая карточкаВандандриш Кевин
83' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
2:2
89' ПенальтиСкуласон Ари
51
Оканси
Эрик
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане ВьюЗащитник
-
10 Нето РенатоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Logan Ndenbe
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
34'
0:1
67'
1:1
75'
2:1
76'
83'
89'
2:2
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа
Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк
Остенде Последние 20 матчей: +8 =5 -7Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|Мехелен
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Мускрон-Перювельз
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Брюгге
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|5.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|6.
|Ройал Антверпен
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|7.
|Генк
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Шарлеруа
|3:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Кортрейк
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Сент-Трюйден
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|14.
|Андерлехт
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|Эйпен
|6
|0
|2
|4
|3 - 15
|2
|16.
|Васланд-Беверен
|0:3
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
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