Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
2:2
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
0:1
34' Гол
Силла Идрисса
1:1
67' Гол
Оканси Эрик
2:1
75' Гол
Де Сар Жюльен
76' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
83' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
2:2
89' Пенальти
Скуласон Ари
90'+6
1
Брюззезе
Себастьен
6
Ружо
Лукас
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
23
Де
Сар
Жюльен
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
51
Оканси
Эрик
15
Christophe
Lepoint
8
Аджагун
Абдул
7
Номбе
Мбойо
28
Дютуа
Виллиам
25
Jelle
Bataille
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
8
Francois
Marquet
29
Robbie
D'Haese
55
Фернандо
Матос
26
Вандандриш
Кевин
7
Сакала
Фэшн
24
Силла
Идрисса
Кортрейк
4-2-3-1
Остенде
4-1-4-1

Ход матча

34'
0:1
Силла Идрисса
(Сакала Фэшн)
58'
 
Варгас Рональд
Robbie D'Haese
66'
Jovan Stojanovic I
Ван дер Брюгген Ханнес
 
67'
Оканси Эрик
1:1
75'
Де Сар Жюльен
2:1
76'
 
Нето Ренато
Francois Marquet
76'
 
Вандандриш Кевин
83'
Де Сар Жюльен
 
85'
Бацула Андрей
Оканси Эрик
 
86'
 
Гури Синдри
Вандандриш Кевин
89'
2:2
Скуласон Ари
90'
Азуни Ларри
Аджагун Абдул
 

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:1 Шарлеруа
Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк
Остенде Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге
Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:2 Остенде Остенде 1:2 Эйпен

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Остенде 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А Остенде 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Остенде Первый дивизион А
Кортрейк 0:2 Остенде Лига Про Остенде 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 1:0 Кортрейк Лига Про Остенде 1:7 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 0:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:2 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Остенде Лига Жюпиле Остенде 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 2:0 Остенде Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Стандард 5 4 0 1 13 - 4 12
2. Мехелен 6 3 2 1 11 - 6 11
3. Мускрон-Перювельз 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Брюгге 4 3 1 0 11 - 1 10
5. Остенде 6 3 1 2 9 - 9 10
6. Ройал Антверпен 4 3 0 1 11 - 4 9
7. Генк 5 3 0 2 8 - 6 9
8. Шарлеруа 3:0 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Кортрейк 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Гент 4 2 1 1 10 - 4 7
11. Зульте-Варегем 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Сент-Трюйден 6 2 1 3 4 - 10 7
13. Серкль Брюгге 5 1 0 4 4 - 11 3
14. Андерлехт 5 0 2 3 3 - 7 2
15. Эйпен 6 0 2 4 3 - 15 2
16. Васланд-Беверен 0:3 6 0 1 5 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Силла Идрисса бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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