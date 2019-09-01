Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ренн
1:2
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
1:0
25' Гол в свои ворота
Льорис Готье
28' Желтая карточка
Бюрнер Патрик
49' Желтая карточка
Срарфи Бассем
1:1
63' Пенальти
Сиприен Вилан
81' Желтая карточка
Камавинжа Эдуардо
85' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
88' Желтая карточка
Траоре Амари
1:2
90' Гол
Колин Расин
90'+6
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
26
Желен
Жереми
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинжа
Эдуардо
8
Гренье
Клеман
9
Сьебатшё
Теосон
11
Ньянг
М'Байе
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
24
Пельмар
Анди
3
Льорис
Готье
12
Колин
Расин
5
Тамез
Адриен
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
20
Аталь
Юсеф
22
Лусамба
Арно
11
Срарфи
Бассем
Ренн
5-3-2
Ницца
4-3-3

Ход матча

25'
Льорис Готье
1:0
28'
 
Бюрнер Патрик
49'
 
Срарфи Бассем
63'
1:1
Сиприен Вилан
75'
 
Уна Адам
Лусамба Арно
75'
 
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Срарфи Бассем
76'
Силики Джеймс
Гренье Клеман
 
76'
Дель Кастильо Ромен
Сьебатшё Теосон
 
81'
Камавинжа Эдуардо
 
85'
 
Лис-Мелу Пьерр
86'
 
Н'Соки Стэнли
Аталь Юсеф
87'
Эну Адриен
Мауасса Фет
 
88'
Траоре Амари
 
90'
1:2
Колин Расин
(Н'Соки Стэнли)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн
РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца
Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье Дижон 0:1 Ницца Ницца 1:1 Тулуза

Последние игры между собой

Ренн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ницца 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Ницца Лига 1
Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
2. Ренн Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Ницца Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
5. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
6. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Лилль Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
10. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 3 3
19. Монако 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 48'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ницца контролирует мяч.
  • 47'
    Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Морель Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • 46'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 45'
    Шанс получает Морель Жереми из команды Ренн, но удар головой идет мимо
  • 44'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Назначен штрафной. Пострадал Траоре Амари, его свалил Колин Расин.
  • Фол, нарушение
    43'
    Аталь Юсеф наказан за толчок Камавинжа Эдуардо
  • 43'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 42'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 42'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 42'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    41'
    Сьебатшё Теосон из команды Ренн в офсайде
  • 41'
    Гренье Клеман из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Тамез Адриен из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 39'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 39'
    Ницца контролирует мяч.
  • 38'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Безумный фол. Камавинжа Эдуардо грубо играет против соперника. Пострадал Колин Расин
  • 37'
    Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Камавинжа Эдуардо из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 37'
    Ренн начинает контратаку
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 36'
    Аталь Юсеф из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 36'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 35'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Ренн контролирует мяч.
  • 34'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ницца контролирует мяч.
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Траоре Амари из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Ньянг М'Байе
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    28'
    Бюрнер Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья дает свисток. Бюрнер Патрик атаковала опасно сзади, Ньянг М'Байе пострадал, и это штрафной удар
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Колин Расин
  • 26'
    Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Описание гола
    25'
    ГООООООООЛ - Льорис Готье очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Угловой
    25'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
  • 24'
    Мауасса Фет из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 24'
    Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
  • 23'
    Менди Эдуар отбил мяч на угловой после удара Аталь Юсеф из штрафной площади.
  • 23'
    Аталь Юсеф из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Сиприен Вилан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Камавинжа Эдуардо
  • 22'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Ньянг М'Байе нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
  • 21'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 19'
    Лусамба Арно из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 19'
    Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 18'
    Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    18'
    Мауасса Фет возвращается на поле.
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 16'
    Плохо играет Менди Эдуар - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Угловой
    15'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 15'
    Срарфи Бассем из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 15'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Мауасса Фет из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
  • 14'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 13'
    Камавинжа Эдуардо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 13'
    Плохо играет Льорис Готье - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 13'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 11'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ренн контролирует мяч.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 10'
    Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
  • 10'
    Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Траоре Амари делает длинную передачу вперед
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ницца контролирует мяч.
  • 8'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 8'
    Шанс получает Ньянг М'Байе из команды Ренн, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 8'
    Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    6'
    Буриго Бенжамен возвращается на поле.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Ницца контролирует мяч.
  • 4'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ньянг М'Байе нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
  • 3'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 2'
    Льорис Готье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 1:2 Ницца
Ренн
73.5% (119)
Ничья
20.4% (33)
Ницца
6.2% (10)
2:1 Ренн
38.9% (63)
1:0 Ренн
25.9% (42)
1:1 Ничья
16% (26)
2:0 Ренн
7.4% (12)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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