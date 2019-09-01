Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

48' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

45' Удар от ворот произведет Ницца

44' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Удар от ворот произведет Ницца

42' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Удар от ворот произведет Ренн

36' Аталь Юсеф из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

36' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

30' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Бюрнер Патрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

25' ГООООООООЛ - Льорис Готье очень расстроена, так как забила в свои ворота!

24' Мауасса Фет из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

24' Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ницца имеет хороший шанс забить.

22' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Льорис Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Лусамба Арно из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Гренье Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

16' Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

16' Плохо играет Менди Эдуар - неудачный вынос, и мяч у соперниц

15' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

15' Срарфи Бассем из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Удар от ворот произведет Ницца

13' Камавинжа Эдуардо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

13' Плохо играет Льорис Готье - неудачный вынос, и мяч у соперниц

11' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Ницца

10' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

10' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Ницца

8' Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Буриго Бенжамен из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

5' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Колин Расин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Льорис Готье предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля