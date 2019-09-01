Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
1:2
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Ницца
1:0
25' Гол в свои воротаЛьорис Готье
28' Желтая карточкаБюрнер Патрик
49' Желтая карточкаСрарфи Бассем
1:1
63' ПенальтиСиприен Вилан
81' Желтая карточкаКамавинжа Эдуардо
85' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
88' Желтая карточкаТраоре Амари
1:2
90' ГолКолин Расин
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
24
Пельмар
Анди
12
Колин
Расин
20
Аталь
Юсеф
22
Лусамба
Арно
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аталь ЮсефНападающий
-
22 Лусамба АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
25'
1:0
28'
49'
63'
1:1
75'
85'
88'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =7 -6Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн
Ницца Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца
Последние игры между собой
Ренн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ницца: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ренн 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ницца 3:0 Ренн Лига 1 Ницца 2:2 Ренн Кубок Ренн 1:4 Ницца Лига 1 Ренн 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Ницца Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Ницца
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|5.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|6.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Лилль
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|19.
|Монако
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Ренн
73.5% (119)
Ничья
20.4% (33)
Ницца
6.2% (10)
2:1 Ренн
38.9% (63)
1:0 Ренн
25.9% (42)
1:1 Ничья
16% (26)
2:0 Ренн
7.4% (12)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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