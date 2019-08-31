Голландия: Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Cars Jeans Stadium
ВВВ-Венло
1:0
45' ГолПинас Шакилль
55' Желтая карточкаПост Данни
55' Желтая карточкаФалкенбург Эрик
10
Иммерс
Лекс
11
Госсенс
Джон
77
Хои
Элсон
14
Кум
Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Иммерс ЛексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Госсенс ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Хои ЭлсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
45'
1:0
55'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт
АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Витесс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =5 -7Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 АДО Ден Хааг Кубок ВВВ-Венло 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие ВВВ-Венло 1:0 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Витесс
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|5.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|6.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Твенте
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|9.
|АДО Ден Хааг
|1:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|ВВВ-Венло
|0:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Эммен
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
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