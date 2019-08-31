Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
АДО Ден Хааг
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
1:0
45' Гол
Пинас Шакилль
55' Желтая карточка
Пост Данни
55' Желтая карточка
Фалкенбург Эрик
57'
22
Цвинкелс
Роберт
27
Milan
van
Ewijk
4
Бёгелсдейк
Том
19
Пинас
Шакилль
8
Мейерс
Арон
10
Иммерс
Лекс
30
Фалкенбург
Эрик
11
Госсенс
Джон
7
Улд-Ших
Биляль
9
Нецид
Томаш
77
Хои
Элсон
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
11
Richard
Neudecker
15
Синклейр
Джером
9
Сориано
Элиа
8
Ван
Ойен
Петер
АДО Ден Хааг
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

45'
Пинас Шакилль
(Госсенс Джон)
1:0
55'
 
Пост Данни
55'
Фалкенбург Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт
АДО Ден Хааг 1:1 АХ Лёвен АДО Ден Хааг 1:1 Аль-Вахда РКС 1:10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Сероскерке 0:5 АДО Ден Хааг Лаакквартьер 0:10 АДО Ден Хааг Схевенинген 0:2 АДО Ден Хааг SV Honselersdijk 1:8 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:1 Эксельсиор ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:3 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 3:3 Витесс
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк
ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
ВВВ-Венло: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
АДО Ден Хааг 2:4 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:4 АДО Ден Хааг Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:0 АДО Ден Хааг Кубок ВВВ-Венло 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 2:0 ВВВ-Венло Эредивизие - Гуден Гидс Дивизие ВВВ-Венло 1:0 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Витесс 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Спарта Роттердам 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
5. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
6. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Утрехт 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Твенте 4 1 3 0 7 - 5 6
9. АДО Ден Хааг 1:0 5 2 0 3 8 - 9 6
10. ВВВ-Венло 0:1 5 2 0 3 7 - 11 6
11. Херенвен 5 1 3 1 6 - 4 6
12. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
13. Гронинген 4 1 1 2 3 - 5 4
14. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Эммен 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 4 0 1 3 4 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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