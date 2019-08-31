Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
0:0
Перерыв

Стадион:
Леганес
0'
19' Желтая карточка
Роке Меса
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
12
Сидней
6
Педраса
Альфонсо
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
17
Хоакин
Санчес
16
Морон
Лорен
1
Куэльяр
Иван
3
Бустинса
Унаи
4
Омеруо
Кеннет
22
Сиовас
Димитрис
2
Наварро
Марк
6
Роке
Меса
21
Перес
Рубен
5
Сильва
Хонатан
27
Оскар
Родригес
26
Эн-Несири
Юссеф
7
Брайтвайт
Мартин
Бетис
4-2-3-1
Леганес
3-4-1-2

Ход матча

19'
 
Роке Меса

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас
Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис
Леганес Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес
Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона

Последние игры между собой

Бетис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Леганес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Леганес 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Леганес Примера Леганес 3:2 Бетис Примера Бетис 3:2 Леганес Примера
Леганес 4:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Леганес Примера Бетис 1:3 Леганес Сегунда Леганес 1:0 Бетис Сегунда
Команда И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Атлетик Б Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Леванте Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Барселона Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Реал Сосьедад Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Мальорка Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Вильярреал Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Леганес 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
20. Бетис 0:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Леганес
Бетис
87.7% (142)
Ничья
8% (13)
Леганес
4.3% (7)
1:0 Бетис
36.4% (59)
2:1 Бетис
31.5% (51)
2:0 Бетис
15.4% (25)
1:1 Ничья
5.6% (9)
1:2 Леганес
1.9% (3)
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