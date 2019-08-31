Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

49' Куэльяр Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Фекир Набиль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

48' Удар от ворот произведет Леганес

47' Морон Лорен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Манди Аисса и попал в каркас ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Наварро Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

44' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Леганес

43' ШТАНГА! Хоакин Санчес перекинул стенку и вратаря, но мяч попадает в штангу!

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бетис имеет хороший шанс забить.

41' Хоакин Санчес из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

40' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Леганес

39' Выглядело как неплохой момент. Эмерсон Жуниор из команды Бетис закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

37' Удар от ворот произведет Бетис

37' Бустинса Унаи наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

37' Брайтвайт Мартин пробил со штрафного прямо в стенку

35' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Удар от ворот произведет Леганес

30' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

29' Отличная игра от Эмерсон Жуниор из команды Бетис . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

29' Удар от ворот произведет Леганес

27' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Педраса Альфонсо из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

26' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

24' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хоакин Санчес из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Бустинса Унаи получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Бустинса Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Сидней наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

20' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

19' Роке Меса получает желтую карточку за неспортивное поведение

18' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

14' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

12' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

10' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Бетис

9' Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали

8' Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Плохо играет Омеруо Кеннет - неудачный вынос, и мяч у соперниц

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Бетис

5' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

5' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Бетис

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Леганес

1' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Леганес начинает с центра поля