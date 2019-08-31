Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
0:0
Перерыв
Стадион: Бенито Вильямарин
Леганес
19' Желтая карточкаРоке Меса
23
Манди
Аисса
12
Сидней
16
Морон
Лорен
21
Перес
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =1 -11Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас
Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал Реал Сосьедад 2:1 Бетис
Леганес Последние 20 матчей: +8 =5 -7Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес
Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:2 Леганес Леганес 0:2 Жирона
Последние игры между собой
Бетис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Леганес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Леванте
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Барселона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|20.
|Бетис
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Бетис
87.7% (142)
Ничья
8% (13)
Леганес
4.3% (7)
1:0 Бетис
36.4% (59)
2:1 Бетис
31.5% (51)
2:0 Бетис
15.4% (25)
1:1 Ничья
5.6% (9)
1:2 Леганес
1.9% (3)
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