Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
1:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Гролс Весте
Утрехт
1:0
22' ПенальтиКанталапьерда Аитор
35' Желтая карточкаМахер Адам II
39' Желтая карточкаВучкич Харис
1:1
59' ГолДалмау Адриан
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
10
Вучкич
Харис
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
21
Абасс
Исса
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jesse Bosch
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Черны ВацлавНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
35'
39'
59'
1:1
69'
2:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +8 =9 -3Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ
Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =4 -5Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт
Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт
Последние игры между собой
Твенте: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Кубок Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Витесс
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Спарта Роттердам
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|4.
|Утрехт
|1:1
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|5.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|7.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Твенте
|1:1
|5
|1
|4
|0
|8 - 6
|7
|9.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|ВВВ-Венло
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Эммен
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
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