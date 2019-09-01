Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
1:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Утрехт
0'
1:0
22' Пенальти
Канталапьерда Аитор
35' Желтая карточка
Махер Адам II
39' Желтая карточка
Вучкич Харис
1:1
59' Гол
Далмау Адриан
2:1
69' Гол
 69'
16
Дроммел
Йоэл
5
Плегесуэло
Хулио
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
29
Godfried
Roemeratoe
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
13
Накамура
Кейто
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
5
Гувара
Леон
6
Махер
Адам
II
25
Рамселар
Барт
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
21
Абасс
Исса
19
Йоостен
Патрик
Твенте
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

22'
Канталапьерда Аитор
1:0
35'
 
Махер Адам II
39'
Вучкич Харис
 
46'
 
Далмау Адриан
Йоостен Патрик
59'
1:1
Далмау Адриан
(Абасс Исса)
60'
Зехнини Рафик
Накамура Кейто
 
69'
2:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ
Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам Осс 0:2 Твенте Рода 1:1 Твенте
Утрехт Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт
Зриньски 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт

Последние игры между собой

Твенте: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Утрехт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Утрехт 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Утрехт Эредивизие
Твенте 1:3 Утрехт Кубок Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 Твенте Эредивизие Утрехт 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 6:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 Утрехт Эредивизие Твенте 2:4 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:6 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Утрехт Кубок Утрехт 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 4:0 Утрехт Эредивизие
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Витесс 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Спарта Роттердам 4 2 2 0 10 - 6 8
4. Утрехт 1:1 5 2 2 1 10 - 7 8
5. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
6. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
7. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Твенте 1:1 5 1 4 0 8 - 6 7
9. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
10. ВВВ-Венло 5 2 0 3 7 - 11 6
11. Херенвен 5 1 3 1 6 - 4 6
12. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
13. Гронинген 4 1 1 2 3 - 5 4
14. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Эммен 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 4 0 1 3 4 - 11 1
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    48'
    Керк Гирано наказан за толчок Вердонк Калвин
  • 48'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 45'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 45'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 43'
    Пространство открывается для Густафссон Симон, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • Угловой
    43'
    Густафссон Симон из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
  • 43'
    Вердонк Калвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 42'
    Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Вучкич Харис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • Желтая карточка
    39'
    Вучкич Харис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
  • 39'
    Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Канталапьерда Аитор из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Твенте контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    35'
    Махер Адам II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Канталапьерда Аитор
  • 35'
    Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Утрехт начинает контратаку
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 34'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Хорошо играет на выходе Пас Мартен - мяч в ее руках
  • 33'
    Селахи Линдон из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 32'
    Пространство открывается для Абасс Исса, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 32'
    Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    32'
    Махер Адам II из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 30'
    Канталапьерда Аитор не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 30'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Керк Гирано нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 28'
    Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
  • 28'
    Утрехт начинает контратаку
  • 28'
    Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Канталапьерда Аитор из команды Твенте подал угловой слева.
  • 28'
    Клейбер Шон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Накамура Кейто из команды Твенте делает пас, но мяч был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Йоостен Патрик из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Канталапьерда Аитор
  • 27'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 27'
    Канталапьерда Аитор не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 24'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Канталапьерда Аитор из команды Твенте забивает с точки!
  • Фол, нарушение
    21'
    ПЕНАЛЬТИ! - Янссен Виллем играет рукой в штрафной! Янссен Виллем вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 21'
    После проверки VAR судья изменил решение - Твенте пробьет пенальти!
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 20'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 19'
    Опасность предотвращена - Янссен Виллем из команды Утрехт вступил в отбор удачно
  • 19'
    Вучкич Харис имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!
  • 19'
    Канталапьерда Аитор прошляпила момент и попала только в штангу!
  • 19'
    Вучкич Харис из команды Твенте делает пас партнеру.
  • 18'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 16'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 14'
    Твенте контролирует мяч.
  • 13'
    Вучкич Харис из команды Твенте пасует в штрафную, но Пас Мартен выходит и ловит мяч.
  • 12'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Канталапьерда Аитор бьет, но Пас Мартен отбивает мяч перед собой...
  • 12'
    Твенте контролирует мяч.
  • 11'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Клейбер Шон наказан за толчок Канталапьерда Аитор
  • 10'
    Густафссон Симон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    10'
    Махер Адам II из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 10'
    Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Йоостен Патрик, обходя своих соперников
  • 8'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 7'
    Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 6'
    Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
  • 6'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Клейбер Шон из команды Утрехт пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 6'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Рамселар Барт из команды Утрехт делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 5'
    Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 4'
    Утрехт контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 3'
    Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Эспиноса Хавьер из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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