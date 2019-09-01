Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 16'
Эрцгебирге Ауэ
25
Нойман
Фил
24
Валь
Хауке
13
Эзкан
Салих
17
Makana
Baku
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Полузащитник
-
13 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Makana BakuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
10 Атанга ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шуберт Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кусич ФилипЗащитник
- Защитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Meyer
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +6 =4 -10Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Карлсруэ Сальмрор 0:6 Хольштайн Киль Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен Хольштайн Киль 2:3 Шеффилд Уэнсдей Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 0:2 Дуйсбург Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден
Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Зандхаузен
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Арминия
|5
|2
|3
|0
|12 - 8
|9
|4.
|Штуттгарт
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Гройтер Фюрт
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|Ян
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|8.
|Оснабрюк
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|Карлсруэ
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|10.
|Нюрнберг
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Ганновер 96
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Хайденхайм
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Санкт-Паули
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|14.
|Хольштайн Киль
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Динамо Дрезден
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Дармштадт
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Бохум
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|18.
|Веен Висбаден
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
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