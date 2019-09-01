Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 16'
Эрцгебирге Ауэ
0' 16'
35
Райманн
Доминик
25
Нойман
Фил
3
Шмидт
Доминик
24
Валь
Хауке
22
Игнёвски
Александр
13
Эзкан
Салих
8
Билер
Александер
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
17
Makana
Baku
7
Ли
Чжэ-Сон
11
Daniel
Hanslik
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
4
Калиг
Фабиан
26
Гонтер
Сёрен
8
Tom
Baumgart
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
14
Цулехнер
Филипп
Хольштайн Киль
3-4-3
Эрцгебирге Ауэ
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Карлсруэ Сальмрор 0:6 Хольштайн Киль Дармштадт 2:0 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:1 Зандхаузен Хольштайн Киль 2:3 Шеффилд Уэнсдей Маттерсбург 1:1 Хольштайн Киль Ахмат 1:0 Хольштайн Киль Оденсе 1:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 0:2 Дуйсбург Зандхаузен 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Ингольштадт 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Кёльн 4:0 Хольштайн Киль Герта 1:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 3:2 Хольштайн Киль
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Штуттгарт Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ Ваккер Нордхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден
Гройтер Фюрт 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Унион Берлин Эрцгебирге Ауэ 4:1 Герта Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Падерборн Зандхаузен 0:3 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 0:0 Дуйсбург

Последние игры между собой

Хольштайн Киль: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2
Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда И В Н П Г О
1. Гамбург 0:0 5 3 2 0 10 - 3 11
2. Зандхаузен 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Арминия 5 2 3 0 12 - 8 9
4. Штуттгарт 4 2 2 0 6 - 4 8
5. Эрцгебирге Ауэ 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Гройтер Фюрт 5 2 2 1 7 - 6 8
7. Ян 5 2 1 2 10 - 6 7
8. Оснабрюк 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9. Карлсруэ 0:0 5 2 1 2 9 - 9 7
10. Нюрнберг 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Ганновер 96 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
12. Хайденхайм 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Санкт-Паули 5 1 2 2 8 - 10 5
14. Хольштайн Киль 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Динамо Дрезден 5 1 2 2 7 - 9 5
16. Дармштадт 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Бохум 4 0 2 2 7 - 10 2
18. Веен Висбаден 5 0 1 4 6 - 16 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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