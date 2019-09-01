Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
1:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Генк
21' Желтая карточкаПётровски Якуб
1:0
41' ГолДели Симон
45' Желтая карточкаОкереке Давид
56' Желтая карточкаБерге Сандер
1:1
67' ГолДеваст Себастьен
79' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
85' Желтая карточкаСаматта Мбвана
90' Желтая карточкаБонавентуре Деннис
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
35
Тау
Перси
28
Куке
Гетан
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Felice Mazzu
Ход матча
21'
41'
1:0
45'
56'
67'
1:1
85'
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +15 =3 -2Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге
Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт
Генк Последние 20 матчей: +13 =2 -5Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк
Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:2 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|Брюгге
|5
|3
|2
|0
|12 - 2
|11
|3.
|Мехелен
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|4.
|Мускрон-Перювельз
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|Генк
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Остенде
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|7.
|Ройал Антверпен
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|8.
|Шарлеруа
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Кортрейк
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|10.
|Гент
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|12.
|Сент-Трюйден
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|14.
|Андерлехт
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|Эйпен
|6
|0
|2
|4
|3 - 15
|2
|16.
|Васланд-Беверен
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
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