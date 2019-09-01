Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
1:1
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
21' Желтая карточка
Пётровски Якуб
1:0
41' Гол
Дели Симон
45' Желтая карточка
Окереке Давид
56' Желтая карточка
Берге Сандер
1:1
67' Гол
Деваст Себастьен
79' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
85' Желтая карточка
Саматта Мбвана
90' Желтая карточка
Бонавентуре Деннис
90'+5
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
18
Рикка
Федерико
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
14
Окереке
Давид
35
Тау
Перси
28
Куке
Гетан
2
Де
Норре
Каспер
6
Деваст
Себастьен
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
8
Хейнен
Бриан
19
Пётровски
Якуб
7
Ито
Дзюнъя
10
Саматта
Мбвана
11
Пейнтсил
Джозеф
Брюгге
4-1-2-3
Генк
4-1-2-3

Ход матча

21'
 
Пётровски Якуб
41'
Дели Симон
(Вормер Руд)
1:0
45'
Окереке Давид
 
46'
 
Грошовски Патрик
Пётровски Якуб
56'
 
Берге Сандер
62'
 
Ндонгаля Дьемерси
Пейнтсил Джозеф
67'
1:1
Деваст Себастьен
(Хейнен Бриан)
70'
Бонавентуре Деннис
Тау Перси
 
72'
Соболь Эдуард
Рикка Федерико
 
79'
 
Ндонгаля Дьемерси
84'
Икома Луис
Окереке Давид
 
85'
 
Саматта Мбвана
90'
Бонавентуре Деннис
 
90'
 
Онуачу Пол
Саматта Мбвана

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге
Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт
Генк Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк
Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк Генк 3:1 Брюгге Генк 2:1 Гент Ройал Антверпен 1:0 Генк

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брюгге 3:2 Генк Первый дивизион А Генк 3:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А
Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Генк Лига Жюпиле Генк 1:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:2 Генк Лига Жюпиле
Команда И В Н П Г О
1. Стандард 5 4 0 1 13 - 4 12
2. Брюгге 5 3 2 0 12 - 2 11
3. Мехелен 6 3 2 1 11 - 6 11
4. Мускрон-Перювельз 6 3 2 1 8 - 7 11
5. Генк 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Остенде 6 3 1 2 9 - 9 10
7. Ройал Антверпен 4 3 0 1 11 - 4 9
8. Шарлеруа 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Кортрейк 6 2 2 2 12 - 10 8
10. Гент 4 2 1 1 10 - 4 7
11. Зульте-Варегем 5 2 1 2 5 - 7 7
12. Сент-Трюйден 6 2 1 3 4 - 10 7
13. Серкль Брюгге 5 1 0 4 4 - 11 3
14. Андерлехт 5 0 2 3 3 - 7 2
15. Эйпен 6 0 2 4 3 - 15 2
16. Васланд-Беверен 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Окереке Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Дели Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Пётровски Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...