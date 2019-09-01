Голландия: Эредивизие 2019-2020

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

46' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Промес Куинси решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Хорошо играет на выходе Кореманс Тим - мяч в ее руках

41' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

39' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Кореманс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

30' Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Зиеш Хаким наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

28' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Г О О О О Л - Промес Куинси изменил счет на табло!

25' Мартинес Лисандро разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

25' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Головой пробил Вриндс Барт , но голкипер отбил его в поле!

24' Тальяфико Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

19' Мартинес Лисандро не смог попасть в створ ударом издали

19' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Аякс

16' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

16' Удар от ворот произведет Аякс

16' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Риго Данте навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Альварес Эдсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

12' Оассар Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

9' Хорошо играет на выходе Кореманс Тим - мяч в ее руках

9' Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Аякс

5' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

5' Abdou Harroui наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

4' Пространство открывается для Дест Серджино , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Аякс

1' Удар от ворот произведет Аякс

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аякс начинает с центра поля