Голландия: Эредивизие 2019-2020
Спарта Роттердам
1:4
Конец матча
Стадион: Спарта Зрители: 10599
Аякс
0:1
25' ГолПромес Куинси
0:2
31' ГолЗиеш Хаким
52' Желтая карточкаРайхи Мохаммед
0:3
58' ПенальтиТадич Душан
59' Желтая карточкаСметс Бриан
0:4
61' ГолЗиеш Хаким
1:4
75' ГолHalil Dervisoglu
10
Сметс
Бриан
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Харуш АриэльВратарь
-
12 Карами ХалидЗащитник
-
14 Дуарте ЛаросПолузащитник
- Нападающий
-
15 Deroy DuarteНападающий
-
13 Пиру ЙоэлНападающий
-
-
16 Ragnar Ache
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
27 Ланг НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
25'
31'
0:2
52'
58'
0:3
59'
61'
0:4
75'
1:4
78'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин ФОК 1:3 Спарта Роттердам Де Графсхап 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Де Графсхап Спарта Роттердам 3:0 Осс Осс 0:2 Спарта Роттердам АЗ-2 Алкмаар 3:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Аякс-2 ПСВ-2 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Хелмонд Спорт Спарта Роттердам 1:4 Осс Ден Босх 1:1 Спарта Роттердам
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК
Последние игры между собой
Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Аякс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Виллем II
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Витесс
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Твенте
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|6.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|ВВВ-Венло
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Фейеноорд
|0:0
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Эммен
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
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