Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Спарта Роттердам
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 10599
Аякс
0'
0:1
25' Гол
Промес Куинси
0:2
31' Гол
Зиеш Хаким
52' Желтая карточка
Райхи Мохаммед
0:3
58' Пенальти
Тадич Душан
59' Желтая карточка
Сметс Бриан
0:4
61' Гол
Зиеш Хаким
1:4
75' Гол
Halil Dervisoglu
90'+6
1
Кореманс
Тим
2
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Матей
Юрген
5
Файе
Лассана
6
Оассар
Адиль
7
Abdou
Harroui
8
Риго
Данте
10
Сметс
Бриан
9
Halil
Dervisoglu
11
Райхи
Мохаммед
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
3
Вельтман
Йоел
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
21
Мартинес
Лисандро
22
Зиеш
Хаким
11
Промес
Куинси
7
Нерес
Давид
10
Тадич
Душан
Спарта Роттердам
4-1-2-1-2
Аякс
4-2-3-1

Ход матча

12'
Дуарте Ларос
Оассар Адиль
 
25'
0:1
Промес Куинси
(Мартинес Лисандро)
31'
0:2
Зиеш Хаким
(Тадич Душан)
52'
Райхи Мохаммед
 
54'
 
Хунтелаар Клаас-Ян
Нерес Давид
58'
0:3
Тадич Душан
59'
Сметс Бриан
 
61'
0:4
Зиеш Хаким
(Тадич Душан)
65'
Вельдвейк Ларс
Риго Данте
 
65'
 
Мазрауи Нуссер
Дест Серджино
75'
Halil Dervisoglu
(Сметс Бриан)
1:4
75'
Пиру Йоэл
Halil Dervisoglu
 
78'
 
Ланг Ноа
Зиеш Хаким

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Спарта Роттердам Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам
Спарта Роттердам 3:0 Ден Босх Спарта Роттердам 3:0 НАК Бреда Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Маккаби Тель-Авив Спарта Роттердам 1:0 Заглембе Любин ФОК 1:3 Спарта Роттердам Де Графсхап 0:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 1:2 Де Графсхап Спарта Роттердам 3:0 Осс Осс 0:2 Спарта Роттердам АЗ-2 Алкмаар 3:2 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 2:2 Аякс-2 ПСВ-2 2:0 Спарта Роттердам Спарта Роттердам 3:1 Хелмонд Спорт Спарта Роттердам 1:4 Осс Ден Босх 1:1 Спарта Роттердам
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК
Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс

Последние игры между собой

Спарта Роттердам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Аякс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Спарта Роттердам 2:5 Аякс Эредивизие Аякс 4:0 Спарта Роттердам Эредивизие Аякс 2:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 1:3 Аякс Эредивизие
Спарта Роттердам 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Спарта Роттердам Эредивизие Спарта Роттердам 4:0 Аякс Премьер-лига Аякс 5:2 Спарта Роттердам Премьер-лига Аякс 6:2 Спарта Роттердам Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Виллем II 0:0 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Витесс 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
4. Твенте 5 2 3 0 10 - 6 9
5. АЗ Алкмаар 0:0 4 2 2 0 6 - 0 8
6. Спарта Роттердам 5 2 2 1 11 - 10 8
7. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Утрехт 5 2 1 2 10 - 9 7
9. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
10. ВВВ-Венло 5 2 0 3 7 - 11 6
11. Херенвен 5 1 3 1 6 - 4 6
12. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
13. Гронинген 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Фейеноорд 0:0 4 0 4 0 4 - 4 4
15. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
16. Эммен 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 4 0 1 3 4 - 11 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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