Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Тун
0:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Сьон
0'
0:1
17' Гол
Леняни Эрмир
26' Желтая карточка
Фаткич Кенан
40' Желтая карточка
Фаччинетти Микаэль
43' Желтая карточка
Каблан Крис
54' Желтая карточка
Ндойе Бирама
58'
30
Хирцель
Андреас
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
7
Кастроман
Мигель
6
Фаткич
Кенан
10
Стильхарт
Базиль
21
Васич
Урош
13
Рапп
Симоне
29
Хефти
Ниас
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
34
Ндойе
Бирама
45
Фаччинетти
Микаэль
6
Зок
Кристиан
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
9
Робертс
Улдрикис
Тун
4-3-3
Сьон
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Леняни Эрмир
26'
Фаткич Кенан
 
40'
 
Фаччинетти Микаэль
43'
Каблан Крис
 
54'
 
Ндойе Бирама

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун
Тун 2:3 Спартак Москва Тун 2:3 Базель Лугано 0:0 Тун Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт Сьон 0:1 Тун Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс
Сьон Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих
Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон

Последние игры между собой

Тун: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сьон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сьон 0:1 Тун Суперлига Тун 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига
Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига Сьон 0:0 Тун Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Базель 2:0 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Сьон 1:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Серветт 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Санкт-Галлен 6 2 1 3 9 - 11 7
6. Лугано 0:2 6 1 2 3 7 - 8 5
7. Тун 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
8. Цюрих 6 1 2 3 5 - 14 5
9. Люцерн 1:2 6 1 1 4 4 - 7 4
10. Нёвшатель Ксамакс 6 0 4 2 7 - 11 4
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Фаччинетти Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Фаткич Кенан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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