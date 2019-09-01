Швейцария: Суперлига 2019-2020
0:1
17' ГолЛеняни Эрмир
26' Желтая карточкаФаткич Кенан
40' Желтая карточкаФаччинетти Микаэль
43' Желтая карточкаКаблан Крис
54' Желтая карточкаНдойе Бирама
20
Каблан
Крис
21
Васич
Урош
13
Рапп
Симоне
29
Хефти
Ниас
34
Ндойе
Бирама
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Васич УрошНападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
29 Хефти НиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Йосс СвенЗащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
-
14 Гельми РойПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
25 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
40 ИтаитингаНападающий
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Ход матча
17'
0:1
26'
43'
54'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: +7 =2 -11Тун 0:4 Серветт Сигнал 0:2 Тун Спартак Москва 2:1 Тун Люцерн 0:2 Тун
Сьон Последние 20 матчей: +5 =8 -7Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих
Последние игры между собой
Тун: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Сьон: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Тун Суперлига Сьон 0:0 Тун Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|Базель
|2:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|3.
|Сьон
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|6.
|Лугано
|0:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|7.
|Тун
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|8.
|Цюрих
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|9.
|Люцерн
|1:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
Загрузка...