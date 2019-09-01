Швейцария: Суперлига 2019-2020
Люцерн
1:2
Второй тайм: 58'
Стадион: Свисспорарена
Янг Бойз
2' Желтая карточкаНгамелеу Муми
19' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
1:0
22' ГолIbrahima N'Diaye II
36' Желтая карточкаКнежевич Стефан
1:1
38' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
41' Желтая карточкаIbrahima N'Diaye II
1:2
43' ГолАссале Рожер
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
15
Шульц
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ассале РожерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
19'
22'
36'
38'
1:1
43'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =2 -11Сьон 2:1 Люцерн Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун
Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|Базель
|2:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|3.
|Сьон
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|6.
|Лугано
|0:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|7.
|Тун
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|8.
|Цюрих
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|9.
|Люцерн
|1:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
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