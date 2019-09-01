Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Люцерн
1:2
Второй тайм: 58'

Стадион:
Янг Бойз
0'
2' Желтая карточка
Нгамелеу Муми
19' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
1:0
22' Гол
Ibrahima N'Diaye II
36' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
1:1
38' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
41' Желтая карточка
Ibrahima N'Diaye II
1:2
43' Гол
Ассале Рожер
58'
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
4
Кнежевич
Стефан
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
2
Какабадзе
Отар
42
Вока
Идриз
15
Шульц
Марвин
11
Шюрпф
Паскаль
9
Марджиотта
Франческо
7
Ibrahima
N'Diaye
II
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
3
Соренсен
Фредерик
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
17
Ассале
Рожер
16
Фасснахт
Кристиан
13
Нгамелеу
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
Люцерн
4-4-2
Янг Бойз
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Нгамелеу Муми
19'
Швеглер Кристиан
 
22'
Ibrahima N'Diaye II
(Марджиотта Франческо)
1:0
36'
Кнежевич Стефан
 
38'
1:1
Нсаме Жан-Пьер
41'
Ibrahima N'Diaye II
 
43'
1:2
Ассале Рожер
(Нсаме Жан-Пьер)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Сьон 2:1 Люцерн Кройцлинген 0:2 Люцерн Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:2 Тун
Люцерн 0:3 Эспаньол Серветт 1:0 Люцерн Класвик 0:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Люцерн 1:0 Класвик Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Люцерн 1:1 Кристал Пэлас Люцерн 3:0 Арау Люцерн 0:0 Альтах Люцерн 2:4 Винтертур Янг Бойз 4:0 Люцерн Люцерн 3:0 Цюрих Базель 3:2 Люцерн Лугано 1:0 Люцерн Люцерн 3:1 Тун
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз
Янг Бойз 2:0 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Серветт Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига
Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Базель 2:0 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Сьон 1:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Серветт 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Санкт-Галлен 6 2 1 3 9 - 11 7
6. Лугано 0:2 6 1 2 3 7 - 8 5
7. Тун 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
8. Цюрих 6 1 2 3 5 - 14 5
9. Люцерн 1:2 6 1 1 4 4 - 7 4
10. Нёвшатель Ксамакс 6 0 4 2 7 - 11 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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