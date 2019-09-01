Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Базель
2:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Лугано
0'
4' Желтая карточка
Марич Мият
19' Желтая карточка
Холендер Филип
21' Желтая карточка
Буа Кевин
1:0
27' Гол
Адеми Кемаль
33' Желтая карточка
Лаванши Нума
2:0
48' Гол
Адеми Кемаль
58'
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
46
Noam
Baumann
4
Akos
Kecskes
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
14
Саббатини
Джонатан
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
24
Ловрич
Санди
70
Араторе
Марко
9
Холендер
Филип
11
Карлиньос
Жуниор
Базель
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

4'
 
Марич Мият
19'
 
Холендер Филип
21'
Буа Кевин
 
27'
Адеми Кемаль
(Буа Кевин)
1:0
33'
 
Лаванши Нума
48'
Адеми Кемаль
(Фрай Фабиан)
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт
Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель
Лугано Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун
Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Базель: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига
Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 6 5 1 0 13 - 4 16
2. Базель 2:0 6 5 0 1 16 - 6 15
3. Сьон 1:0 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Серветт 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Санкт-Галлен 6 2 1 3 9 - 11 7
6. Лугано 0:2 6 1 2 3 7 - 8 5
7. Тун 0:1 6 1 2 3 6 - 10 5
8. Цюрих 6 1 2 3 5 - 14 5
9. Люцерн 1:2 6 1 1 4 4 - 7 4
10. Нёвшатель Ксамакс 6 0 4 2 7 - 11 4
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Адеми Кемаль бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Адеми Кемаль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Буа Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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