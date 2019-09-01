Швейцария: Суперлига 2019-2020
Базель
2:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Лугано
4' Желтая карточкаМарич Мият
19' Желтая карточкаХолендер Филип
21' Желтая карточкаБуа Кевин
1:0
27' ГолАдеми Кемаль
33' Желтая карточкаЛаванши Нума
2:0
48' ГолАдеми Кемаль
20
Фрай
Фабиан
33
Буа
Кевин
99
Адеми
Кемаль
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
17
Вечеи
Балинт
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
11 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
4'
19'
21'
27'
1:0
33'
48'
2:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +14 =0 -6Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Пулли 1:4 Базель ЛАСК 3:1 Базель Базель 3:1 Серветт
Базель 1:2 ЛАСК Тун 2:3 Базель Базель 2:1 ПСВ Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель
Лугано Последние 20 матчей: +6 =10 -4Санкт-Галлен 3:2 Лугано Лугано 1:1 Сьон Янг Бойз 2:0 Лугано Лугано 0:0 Тун
Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Базель: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Лугано: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|2.
|Базель
|2:0
|6
|5
|0
|1
|16 - 6
|15
|3.
|Сьон
|1:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|6.
|Лугано
|0:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|7.
|Тун
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|8.
|Цюрих
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|9.
|Люцерн
|1:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|6
|0
|4
|2
|7 - 11
|4
Загрузка...