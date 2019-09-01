Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Конинг Виллем II
Фейеноорд
17
Саддики
Дрис
27
Карсдорп
Рик
32
Ие
Эдгар
20
Тапия
Ренато
23
Кёкчю
Оркун
19
Фер
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Кёкчю ОркунПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бейло ЮстинВратарь
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стам Яп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =2 -7Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II
Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд
Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:0 Фейеноорд Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Виллем II
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Витесс
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Твенте
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|6.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|2
|1
|11 - 10
|8
|7.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|АДО Ден Хааг
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|ВВВ-Венло
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|12.
|Хераклес
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Гронинген
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Фейеноорд
|0:0
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|15.
|ПЕК Зволле
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Эммен
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|18.
|Ваалвейк
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
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