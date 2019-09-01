Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Фейеноорд
0' 31'
1
Велленройтер
Тимон
15
Данкерлёй
Дамил
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
3
Хееркенс
Фреек
17
Саддики
Дрис
16
Врусай
Мариос
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Фермеер
Кеннет
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
32
Ие
Эдгар
5
Хапс
Ридгесиано
20
Тапия
Ренато
23
Кёкчю
Оркун
19
Фер
Лерой
10
Бергёйс
Стивен
7
Нарсинг
Лучано
17
Синистерра
Луис
Виллем II
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II
Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:3 Виллем II Виллем II 3:2 Де Графсхап
Фейеноорд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд
Херенвен 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 4:0 Динамо Тбилиси Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам Фейеноорд 1:3 Саутгемптон Фейеноорд 2:2 Анже Фейеноорд 0:3 Панатинаикос Ред Булл Зальцбург 3:1 Фейеноорд Дармштадт 1:2 Фейеноорд Дордрехт 1:2 Фейеноорд СДК Путтен 0:6 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг НАК Бреда 0:4 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Фейеноорд 2:1 Хераклес ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Фейеноорд: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Фейеноорд 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок
Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:0 Фейеноорд Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Аякс 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Виллем II 0:0 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Витесс 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
4. Твенте 5 2 3 0 10 - 6 9
5. АЗ Алкмаар 0:0 4 2 2 0 6 - 0 8
6. Спарта Роттердам 5 2 2 1 11 - 10 8
7. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
8. Утрехт 5 2 1 2 10 - 9 7
9. АДО Ден Хааг 5 2 0 3 8 - 9 6
10. ВВВ-Венло 5 2 0 3 7 - 11 6
11. Херенвен 5 1 3 1 6 - 4 6
12. Хераклес 5 1 2 2 4 - 9 5
13. Гронинген 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Фейеноорд 0:0 4 0 4 0 4 - 4 4
15. ПЕК Зволле 5 1 1 3 7 - 12 4
16. Эммен 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Фортуна Ситтард 4 0 2 2 4 - 9 2
18. Ваалвейк 4 0 1 3 4 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...