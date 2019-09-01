Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Альтах
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Штурм
0' 16'
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
19
Карич
Эмир
7
Гебауэр
Кристиан
4
Samuel
Gouet
12
Диаките
Усман
17
Florian
Jamnig
30
Manfred
Fischer
37
Бериша
Мергим
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
5
Andre
Franco
23
Шпендльхофер
Лукас
4
Шраммель
Томас
21
Домингес
Хуан
30
Любич
Иван
25
Хирлэндер
Штефан
10
Китеишвили
Отар
38
Лема
Майкл
Джон
9
Балай
Беким
Альтах
4-4-1-1
Штурм
4-2-3-1

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс
ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург
Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм
Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм

Последние игры между собой

Альтах: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Штурм: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Альтах 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Альтах Бундеслига
Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Штурм Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 27 - 4 18
2. ЛАСК 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Вольфсбергер 6 4 0 2 16 - 8 12
4. Хартберг 1:0 6 3 2 1 12 - 8 11
5. Штурм 0:0 6 3 1 2 6 - 2 10
6. Рапид Вена 1:0 6 3 1 2 7 - 7 10
7. Маттерсбург 6 2 0 4 7 - 17 6
8. Аустрия Вена 0:1 6 1 2 3 9 - 11 5
9. Альтах 0:0 6 1 2 3 9 - 14 5
10. Ваттенс 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Санкт-Пёльтен 0:1 6 1 2 3 4 - 13 5
12. Адмира 6 0 1 5 3 - 17 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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