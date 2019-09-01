Австрия: Бундеслига 2019-2020
Альтах
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Штурм
19
Карич
Эмир
30
Любич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Пангоп ФранцНападающий
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Tobias Koch
-
-
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс
ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург
Штурм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Штурм 2:0 Ваттенс Штурм 0:1 Рапид Вена Хартберг 1:0 Штурм Вольфсбергер 0:1 Штурм
Штурм 2:1 Хёугесунн Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм
Последние игры между собой
Альтах: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Штурм: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Штурм Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|27 - 4
|18
|2.
|ЛАСК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Вольфсбергер
|6
|4
|0
|2
|16 - 8
|12
|4.
|Хартберг
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Штурм
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 2
|10
|6.
|Рапид Вена
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|Маттерсбург
|6
|2
|0
|4
|7 - 17
|6
|8.
|Аустрия Вена
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|9.
|Альтах
|0:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|10.
|Ваттенс
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 13
|5
|12.
|Адмира
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
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