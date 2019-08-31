Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Спортинг Л
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Риу Аве
0'
4' Желтая карточка
Коатес Себастьян
0:1
6' Пенальти
Филипе Аугусто
18' Желтая карточка
Филипе Аугусто
1:1
20' Гол
Фернандеш Бруну
2:1
53' Гол
Феллипе Луис
55' Желтая карточка
Матеус Рейс
2:2
86' Пенальти
Ronan III
89' Вторая желтая карточка
Коатес Себастьян
2:3
90' Пенальти
Филипе Аугусто
90'+4
1
Рибейро
Ренан
50
Корреа
Тьерри
4
Коатес
Себастьян
22
Матьё
Жереми
9
Акунья
Маркос
11
Рафинья
Диас
98
Думбия
Идрисса
37
Вендель
Жералдо
8
Фернандеш
Бруну
29
Феллипе
Луис
10
Вьетто
Лусиано
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
8
Тарантини
Рикардо
5
Филипе
Аугусто
11
Сантуш
Нуну
II
10
Диего
Лопес
III
99
Тареми
Мехди
9
Морейра
Бруну
Спортинг Л
4-4-2
Риу Аве
4-2-3-1

Ход матча

4'
Коатес Себастьян
 
6'
0:1
Филипе Аугусто
18'
 
Филипе Аугусто
20'
Фернандеш Бруну
1:1
53'
Феллипе Луис
2:1
55'
 
Матеус Рейс
68'
 
Мане Карлуш
Сантуш Нуну II
75'
 
Ямбор Никола
Тарантини Рикардо
79'
 
Ronan III
Морейра Бруну
79'
Борха Кристиан
Вьетто Лусиано
 
86'
2:2
Ronan III
89'
Коатес Себастьян
 
90'
2:3
Филипе Аугусто
90'
Плата Гонсало
Акунья Маркос
 

Предыдущие игры

Спортинг Л Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Брага Маритиму 1:1 Спортинг Л Бенфика 5:0 Спортинг Л
Спортинг Л 1:2 Валенсия Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Брюгге 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Раппершвиль-Йона 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Тондела Белененсеш 1:8 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Спортинг Л Авиш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 3:0 Риу Аве Спортинг Л 1:0 Бенфика Шавиш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве
Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве

Последние игры между собой

Спортинг Л: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Спортинг Л 3:0 Риу Аве Примейра-лига Спортинг Л 5:2 Риу Аве Кубок Риу Аве 1:3 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:0 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 4:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 3:0 Спортинг Л Кубок лиги Спортинг Л 0:1 Риу Аве Примейра-лига Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Спортинг Л Кубок лиги Риу Аве 2:3 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 0:0 Спортинг Л Примейра-лига
Команда И В Н П Г О
1. Фамаликан 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Спортинг Л 2:2 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Боавишта 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Морейренсе 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Бенфика 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Порту 3 2 0 1 7 - 2 6
7. Риу Аве 2:2 3 1 1 1 7 - 4 4
8. Брага 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Тондела 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Санта-Клара 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Жил Висенте 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Маритиму 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Портимоненсе 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Авиш 4 1 0 3 7 - 11 3
15. Витория Гимарайнш 2 0 2 0 2 - 2 2
16. Витория Сетубал 3 0 2 1 0 - 4 2
17. Белененсеш 4 0 2 2 0 - 3 2
18. Пасуш де Феррейра 4 0 1 3 1 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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