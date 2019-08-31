Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Спортинг Л
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Жозе Алваладе
Риу Аве
4' Желтая карточкаКоатес Себастьян
0:1
6' ПенальтиФилипе Аугусто
18' Желтая карточкаФилипе Аугусто
1:1
20' ГолФернандеш Бруну
2:1
53' ГолФеллипе Луис
55' Желтая карточкаМатеус Рейс
2:2
86' ПенальтиRonan III
89' Вторая желтая карточкаКоатес Себастьян
2:3
90' ПенальтиФилипе Аугусто
22
Матьё
Жереми
11
Рафинья
Диас
29
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Матьё ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Феллипе ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кейзер Марсел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тареми МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Pedro AmaralЗащитник
-
33 MessiasЗащитник
- Полузащитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
-
19 Ronan IIIНападающий
-
21 Мане КарлушНападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
6'
0:1
18'
20'
1:1
53'
2:1
55'
86'
2:2
89'
90'
2:3
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: +11 =4 -5Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Брага Маритиму 1:1 Спортинг Л Бенфика 5:0 Спортинг Л
Спортинг Л 1:2 Валенсия Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Брюгге 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Раппершвиль-Йона 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:1 Тондела Белененсеш 1:8 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Витория Гимарайнш Насьонал Мадейра 0:1 Спортинг Л Авиш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 3:0 Риу Аве Спортинг Л 1:0 Бенфика Шавиш 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Санта-Клара
Риу Аве Последние 20 матчей: +8 =4 -8Риу Аве 5:1 Авиш Фамаликан 1:0 Риу Аве Риу Аве 6:1 Оливейренсе Шавиш 0:0 Риу Аве
Риу Аве 1:1 Санта-Клара Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 3:0 Боавишта Риу Аве 0:2 Пенафьел Витория Сетубал 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:3 Бенфика Морейренсе 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Порту Белененсеш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Авиш Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Шавиш 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:2 Брага Боавишта 1:0 Риу Аве
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 4:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 3:0 Спортинг Л Кубок лиги Спортинг Л 0:1 Риу Аве Примейра-лига Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Спортинг Л Кубок лиги Риу Аве 2:3 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 0:0 Спортинг Л Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фамаликан
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Спортинг Л
|2:2
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|3.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Морейренсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Бенфика
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Порту
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Риу Аве
|2:2
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Тондела
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Санта-Клара
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Авиш
|4
|1
|0
|3
|7 - 11
|3
|15.
|Витория Гимарайнш
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Витория Сетубал
|3
|0
|2
|1
|0 - 4
|2
|17.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|18.
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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