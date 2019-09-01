Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 49000
Фортуна
0'
25' Желтая карточка
Айхан Кан
26' Желтая карточка
Камада Даити
0:1
36' Гол
45' Желтая карточка
Гисельман Нико
49' Желтая карточка
Хоффманн Андре
51' Желтая карточка
Кор Доминик
1:1
57' Гол
Дост Бас
64' Желтая карточка
Бодзек Адам
2:1
86' Гол
Пасьенса Гонсало
90'+4
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
39
Пасьенса
Гонсало
7
Йовелич
Деян
24
Стеффен
Закари
25
Циммерман
Маттиас
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
23
Гисельман
Нико
13
Бодзек
Адам
6
Моралес
Альфредо
7
Финк
Оливер
15
Томми
Эрик
28
Хеннингс
Роувен
9
Ковнацки
Давид
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Фортуна
4-1-2-3

Ход матча

25'
 
Айхан Кан
26'
Камада Даити
 
36'
0:1
45'
 
Гисельман Нико
46'
Дост Бас
Йовелич Деян
 
49'
 
Хоффманн Андре
51'
Кор Доминик
 
57'
Дост Бас
(Пасьенса Гонсало)
1:1
64'
 
Бодзек Адам
65'
 
Циммер Жан
Ковнацки Давид
65'
Гачинович Мийат
Роде Себастьян
 
74'
 
Пледль Томас
Томми Эрик
78'
 
Караман Кенан
Хеннингс Роувен
82'
Соу Джибриль
Кор Доминик
 
86'
Пасьенса Гонсало
(Да Коста Данни)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Челси 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Челси Айнтрахт Фр 0:0 Герта
Фортуна Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна
Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Утрехт 1:0 Фортуна Фортуна 4:1 Ипсвич Сонсбек 0:3 Фортуна Шпортфройнде Лотте 0:6 Фортуна Вейер 0:14 Фортуна Хеми 1:1 Фортуна Фортуна 2:1 Ганновер 96 Золинген-Вальд 2:6 Фортуна Боруссия Д 3:2 Фортуна

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 7:1 Фортуна Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига 2 Айнтрахт Фр 1:1 Фортуна Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Бавария Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Вольфсбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Байер Л Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Фрайбург Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 5 6
7. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Шальке 04 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Фортуна Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13. Кёльн Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Вердер Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Падерборн Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
17. Герта Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна
Айнтрахт Фр
93.3% (152)
Ничья
4.3% (7)
Фортуна
2.5% (4)
2:1 Айнтрахт Фр
41.1% (67)
2:0 Айнтрахт Фр
21.5% (35)
1:0 Айнтрахт Фр
14.7% (24)
3:1 Айнтрахт Фр
10.4% (17)
3:0 Айнтрахт Фр
3.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...