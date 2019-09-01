Германия: Бундеслига 2019-2020

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

47' Судья подбегает и показывает Гисельман Нико из команды Фортуна отложенную желтую карточку за фол.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Фортуна

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Костич Филип ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

42' Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ковнацки Давид из команды Фортуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

39' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

35' Отличную защиту показывает Стеффен Закари от команды Фортуна , не дает пропустить гол своей команде.

35' Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' После удара головой, который сделал Пасьенса Гонсало мяч выносится вратарем на угловой

34' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

28' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Камада Даити получил желтую карточку от судьи

26' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

25' Айхан Кан получил желтую карточку от судьи

25' Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Циммерман Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Циммерман Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

22' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Камада Даити бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

20' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

20' Кор Доминик бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

20' Бодзек Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

15' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Томми Эрик из команды Фортуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

10' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

10' Камада Даити навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хорошо играет на выходе Трапп Кевин - мяч в ее руках

8' Удар от ворот произведет Фортуна

5' Томми Эрик бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

5' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хорошо играет на выходе Стеффен Закари - мяч в ее руках

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фортуна начинает с центра поля