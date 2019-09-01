Германия: Бундеслига 2019-2020
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 49000
Фортуна
25' Желтая карточкаАйхан Кан
26' Желтая карточкаКамада Даити
45' Желтая карточкаГисельман Нико
49' Желтая карточкаХоффманн Андре
51' Желтая карточкаКор Доминик
1:1
57' ГолДост Бас
64' Желтая карточкаБодзек Адам
2:1
86' ГолПасьенса Гонсало
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
13
Бодзек
Адам
15
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Туре АльмамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Томми ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэйкер ЛьюисПолузащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
-
-
14 Kelvin Ofori
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
25'
26'
36'
0:1
45'
46'
49'
51'
57'
1:1
64'
86'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +10 =2 -8Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм
Айнтрахт Фр 1:0 Вадуц Вальдхоф 3:5 Айнтрахт Фр Вадуц 0:5 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Флора Вельс 0:7 Айнтрахт Фр Флора 1:2 Айнтрахт Фр Люцерн 1:3 Айнтрахт Фр Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Бад-Хомбург 0:14 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Вольфсбург Бавария 5:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Челси 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Челси Айнтрахт Фр 0:0 Герта
Фортуна Последние 20 матчей: +14 =2 -4Меербуш 0:6 Фортуна Фортуна 1:3 Байер Л ТУРУ Дюссельдорф 2:4 Фортуна Вердер 1:3 Фортуна
Виллинген 1:3 Фортуна Бенрат 1:15 Фортуна Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Андерлехт 1:2 Фортуна Фортуна 1:0 Райо Вальекано Истанбул Башакшехир 1:1 Фортуна Утрехт 1:0 Фортуна Фортуна 4:1 Ипсвич Сонсбек 0:3 Фортуна Шпортфройнде Лотте 0:6 Фортуна Вейер 0:14 Фортуна Хеми 1:1 Фортуна Фортуна 2:1 Ганновер 96 Золинген-Вальд 2:6 Фортуна Боруссия Д 3:2 Фортуна
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Фортуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Фортуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Кёльн
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Вердер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Падерборн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
Айнтрахт Фр
93.3% (152)
Ничья
4.3% (7)
Фортуна
2.5% (4)
2:1 Айнтрахт Фр
41.1% (67)
2:0 Айнтрахт Фр
21.5% (35)
1:0 Айнтрахт Фр
14.7% (24)
3:1 Айнтрахт Фр
10.4% (17)
3:0 Айнтрахт Фр
3.1% (5)
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