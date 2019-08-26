Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Эйбар

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М
Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
Эйбар 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Эйбар Примера Атлетико М 2:2 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Эйбар Примера Эйбар 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эйбар Кубок Короля Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Атлетико М Примера Эйбар 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Эйбар Примера
Команда И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико М Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Реал Мадрид Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Вальядолид Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Алавес Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Осасуна Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Реал Сосьедад Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Барселона Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Леванте Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Мальорка Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сельта Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хетафе Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Вильярреал Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Гранада Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Эйбар Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Валенсия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
19. Леганес Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Бетис Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эйбар

    До начала игры, которая состоится 01.09.2019, осталось 2 дня 19 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Атлетико М - Эйбар
    Атлетико М
    93% (53)
    Ничья
    3.5% (2)
    Эйбар
    3.5% (2)
    2:0 Атлетико М
    59.6% (34)
    2:1 Атлетико М
    14% (8)
    1:0 Атлетико М
    12.3% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (2)
    3:0 Атлетико М
    3.5% (2)
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