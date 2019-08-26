Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Эйбар
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +14 =2 -4Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М
Все звёзды МЛС 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Гвадалахара 0:0 Атлетико М Нумансия 0:3 Атлетико М Бейтар Трамп 2:1 Атлетико М Леванте 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:1 Севилья Эспаньол 3:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Атлетико М 3:2 Валенсия Эйбар 0:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Сельта Барселона 2:0 Атлетико М Атлетико М 2:0 Жирона Алавес 0:4 Атлетико М Атлетик Б 2:0 Атлетико М
Эйбар Последние 20 матчей: +8 =5 -7Осасуна 0:0 Эйбар Мальорка 2:1 Эйбар Реал Сосьедад 1:2 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар
Фортуна 1:2 Эйбар Фортуна 3:2 Эйбар Вердер 4:0 Эйбар Бешикташ 0:2 Эйбар Эйбар 5:2 Кайсериспор Байер Л 2:2 Эйбар Аморебьета 1:3 Эйбар Лехона 0:2 Эйбар Эйбар 2:2 Барселона Вильярреал 1:0 Эйбар Эйбар 1:0 Бетис Валенсия 0:1 Эйбар Уэска 2:0 Эйбар Эйбар 0:1 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Эйбар
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Вальядолид
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Алавес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Осасуна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Барселона
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Леванте
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Мальорка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сельта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хетафе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Гранада
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Эйбар
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Валенсия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|19.
|Леганес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Бетис
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Атлетико М
93% (53)
Ничья
3.5% (2)
Эйбар
3.5% (2)
2:0 Атлетико М
59.6% (34)
2:1 Атлетико М
14% (8)
1:0 Атлетико М
12.3% (7)
1:1 Ничья
3.5% (2)
3:0 Атлетико М
3.5% (2)
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