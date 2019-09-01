Турция: Суперлига 2019-2020

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Сивасспор
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
8' Желтая карточка
Кофи Исаак
30' Желтая карточка
Oguz Ceylan
0:1
36' Гол
Твумаси Патрик
57' Желтая карточка
Аппиндангойе Аарон
61' Желтая карточка
Emre Kilinc
70' Желтая карточка
Гювенч Гюнай
1:1
73' Гол
Коне Аруна
76' Желтая карточка
Твумаси Патрик
90'+5
30
Самасса
Мамаду
II
20
Аксой
Фатих
88
Османпаша
Джанер
4
Аппиндангойе
Аарон
58
Эрдал
Зия
37
Hakan
Arslan
I
8
Mert
Hakan
Yandas
5
Кофи
Исаак
11
Erdogan
Yesilyurt
9
Ятабаре
Мустафа
54
Emre
Kilinc
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
55
Теттех
Азиз
11
Вурал
Гюрай
18
Диарра
Сулеймане
3
Джилободжи
Папи
27
Твумаси
Патрик
10
Кайоде
Оларенваджу
Сивасспор
4-3-3
Газишехир Газиантеп
4-1-4-1

Ход матча

8'
Кофи Исаак
 
30'
 
Oguz Ceylan
36'
0:1
Твумаси Патрик
40'
Рыбалка Сергей
Кофи Исаак
 
46'
Фернандо X
Erdogan Yesilyurt
 
57'
Аппиндангойе Аарон
 
60'
 
Jefferson IV
Вурал Гюрай
61'
Emre Kilinc
 
66'
Коне Аруна
Mert Hakan Yandas
 
68'
 
Чибсах Юссиф
Диарра Сулеймане
70'
 
Гювенч Гюнай
73'
Коне Аруна
(Erdogan Yesilyurt)
1:1
76'
 
Твумаси Патрик
78'
 
Озер Кенан
Твумаси Патрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ризеспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор
Витесс 1:1 Сивасспор Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор Сивасспор 1:2 Бешикташ Коньяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Кайсериспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Малатьяспор Бурсаспор 3:2 Сивасспор Сивасспор 1:2 Антальяспор Эрзурумспор 4:2 Сивасспор Сивасспор 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Сивасспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор
Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор Газишехир Газиантеп 1:1 Эскишехирспор Алтынорду 1:0 Газишехир Газиантеп
Команда И В Н П Г О
1. Денизлиспор 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Ризеспор 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Фенербахче 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Аланьяспор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Анкарагюджю 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Трабзонспор 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сивасспор 1:1 3 1 1 1 5 - 3 4
8. Бешикташ 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Галатасарай 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Газишехир Газиантеп 1:1 3 1 1 1 5 - 7 4
11. Малатьяспор 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Коньяспор 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Антальяспор 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Гёзтепе 3 0 2 1 0 - 3 2
15. Кайсериспор 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Истанбул Башакшехир 1:1 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Касымпаша 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Генчлербирлиги 1:1 3 0 1 2 2 - 6 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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