Турция: Суперлига 2019-2020
Сивасспор
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Газишехир Газиантеп
8' Желтая карточкаКофи Исаак
30' Желтая карточкаOguz Ceylan
0:1
36' ГолТвумаси Патрик
57' Желтая карточкаАппиндангойе Аарон
61' Желтая карточкаEmre Kilinc
70' Желтая карточкаГювенч Гюнай
1:1
73' ГолКоне Аруна
76' Желтая карточкаТвумаси Патрик
20
Аксой
Фатих
58
Эрдал
Зия
54
Emre
Kilinc
17
Oguz
Ceylan
55
Теттех
Азиз
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Emre KilincНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
6 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Виейра УгуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Gokhan AlsanПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
8'
30'
36'
0:1
61'
70'
73'
1:1
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ризеспор 2:1 Сивасспор Сивасспор 3:0 Бешикташ Сивасспор 2:1 Фенербахче Аякс 1:1 Сивасспор
Витесс 1:1 Сивасспор Сивасспор 4:3 Галатасарай Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Гёзтепе 3:3 Сивасспор Сивасспор 0:0 Истанбул Башакшехир Ризеспор 0:0 Сивасспор Сивасспор 1:2 Бешикташ Коньяспор 1:1 Сивасспор Сивасспор 1:3 Кайсериспор Фенербахче 2:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Малатьяспор Бурсаспор 3:2 Сивасспор Сивасспор 1:2 Антальяспор Эрзурумспор 4:2 Сивасспор Сивасспор 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Сивасспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +10 =3 -7Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор
Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор Газишехир Газиантеп 1:1 Эскишехирспор Алтынорду 1:0 Газишехир Газиантеп
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Денизлиспор
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Ризеспор
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Анкарагюджю
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сивасспор
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Галатасарай
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Газишехир Газиантеп
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Коньяспор
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Антальяспор
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|15.
|Кайсериспор
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Истанбул Башакшехир
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Генчлербирлиги
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
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