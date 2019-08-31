Турция: Суперлига 2019-2020
Коньяспор
0:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Конья Бююкшехир
Антальяспор
0:1
16' ПенальтиОзкан Сердар
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
88
Erdon
Daci
10
Баич
Риад
25
Боффин
Рууд
19
Ufuk
Akyol
21
Озкан
Сердар
92
Шахешух
Атиф
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Erdon DaciПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Защитник
-
27 Ясар АлиЗащитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чамдалы АлиПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ufuk AkyolПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Озкан СердарПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Шахешух АтифПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чамдал ТарикЗащитник
-
20 Чико ЛуисПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
10 ГельсонНападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
16'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +2 =12 -6Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор
Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Денизлиспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ризеспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Анкарагюджю
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Антальяспор
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|8.
|Галатасарай
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Сивасспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Газишехир Газиантеп
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|13.
|Коньяспор
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Гёзтепе
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Кайсериспор
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Генчлербирлиги
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Загрузка...