Турция: Суперлига 2019-2020

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Коньяспор
0:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Антальяспор
0'
0:1
16' Пенальти
Озкан Сердар
42'
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
4
Туран
Али
87
Озторун
Ферхат
7
Шахинер
Омер
Али
6
Йонссон
Йенс
8
Евтович
Марко
88
Erdon
Daci
11
Милошевич
Дени
10
Баич
Риад
25
Боффин
Рууд
30
Сангаре
Назим
5
Bahadir
Ozturk
3
Анжело
Диего
28
Челюстка
Ондржей
19
Ufuk
Akyol
7
Синик
Догукан
21
Озкан
Сердар
8
Шарлес
Фернандо
92
Шахешух
Атиф
9
Бланко-Лещук
Густаво
Коньяспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Озкан Сердар

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +2 =12 -6
Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор
Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор Коньяспор 1:1 Гёзтепе Коньяспор 0:1 Кайсериспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Антальяспор 0:2 Денизлиспор Гёзтепе 0:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Антальяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк
Аланьяспор 0:0 Антальяспор Генчлербирлиги 1:1 Антальяспор Фенербахче 3:1 Антальяспор Антальяспор 3:0 Малатьяспор Антальяспор 0:1 Бурсаспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Эрзурумспор Акхисар 1:2 Антальяспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Трабзонспор 4:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Ризеспор Антальяспор 3:0 Аланьяспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 0:1 Истанбул Башакшехир

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Антальяспор: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 3:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига
Коньяспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:3 Коньяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Антальяспор Кубок Коньяспор 3:2 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Фенербахче 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аланьяспор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Денизлиспор 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ризеспор 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Анкарагюджю 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Трабзонспор 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Антальяспор 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
8. Галатасарай 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Малатьяспор 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Сивасспор 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Бешикташ 2 1 0 1 3 - 3 3
12. Газишехир Газиантеп 2 1 0 1 4 - 6 3
13. Коньяспор 0:1 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Гёзтепе 2 0 1 1 0 - 3 1
15. Кайсериспор 3 0 1 2 3 - 5 1
16. Касымпаша 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Генчлербирлиги 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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