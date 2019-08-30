Турция: Суперлига 2019-2020

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Касымпаша
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Анкарагюджю
0'
0:1
23' Гол
Парлак Илхан
39' Желтая карточка
Карабулут Айдын
41' Желтая карточка
Хафез Карим
45' Желтая карточка
Парлак Илхан
76' Желтая карточка
Пинту Тьягу
83' Желтая карточка
Фати Рикардо
90'+2
99
Эзтюрк
Фатих
90
Попов
Страхил
88
Сари
Вейсел
5
Бен-Юссеф
Сиам
23
Хафез
Карим
21
Халили
Абдул
35
Aytac
Kara
II
7
Эрдоган
Юсуф
10
Хайрадинович
Харис
19
Пектемек
Мустафа
11
Тиам
Маме
1
Челикай
Корджан
70
Кициу
Стелиос
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
8
Пинту
Тьягу
21
Моке
Вильфрид
3
Агчай
Седат
20
Карабулут
Айдын
10
Кантерос
Гектор
23
Парлак
Илхан
12
Оргилль
Девер
Касымпаша
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Парлак Илхан
(Кициу Стелиос)
39'
 
Карабулут Айдын
41'
Хафез Карим
 
45'
 
Парлак Илхан
46'
Куарежма Рикарду
Эрдоган Юсуф
 
64'
 
Садаев Заур
Карабулут Айдын
67'
Депе Илхан
Пектемек Мустафа
 
73'
 
Фати Рикардо
Агчай Седат
76'
Хейнтс Тобиас
Халили Абдул
 
76'
 
Пинту Тьягу
83'
 
Фати Рикардо
86'
 
Айхан Ялчын
Моке Вильфрид

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Касымпаша Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аланьяспор 4:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Трабзонспор Касымпаша 2:1 Хурибга Касымпаша 0:1 Вардар
Касымпаша 3:2 Пушкаш-Академия Касымпаша 1:0 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Касымпаша 1:1 Коньяспор Кайсериспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:3 Фенербахче Малатьяспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Бурсаспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Касымпаша 2:1 Эрзурумспор Касымпаша 2:2 Болуспор Акхисар 2:3 Касымпаша Гёзтепе 0:0 Касымпаша Касымпаша 2:2 Трабзонспор Касымпаша 1:2 Акхисар Аланьяспор 3:0 Касымпаша
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор
Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Касымпаша: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Суперлига Касымпаша 2:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:6 Касымпаша Кубок Касымпаша 2:1 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Суперлига Касымпаша 2:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Касымпаша Суперлига Касымпаша 2:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Касымпаша Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Фенербахче 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Аланьяспор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Денизлиспор 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ризеспор 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Анкарагюджю 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Трабзонспор 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Малатьяспор 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Сивасспор 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Бешикташ 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Газишехир Газиантеп 2 1 0 1 4 - 6 3
11. Коньяспор 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Кайсериспор 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Галатасарай 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Антальяспор 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Гёзтепе 2 0 1 1 0 - 3 1
16. Касымпаша 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Истанбул Башакшехир 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Генчлербирлиги 2 0 0 2 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Парлак Илхан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Хафез Карим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Карабулут Айдын получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Парлак Илхан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Recep Tayyip Erdogan Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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