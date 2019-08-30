Турция: Суперлига 2019-2020
Касымпаша
0:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган
Анкарагюджю
0:1
23' ГолПарлак Илхан
39' Желтая карточкаКарабулут Айдын
41' Желтая карточкаХафез Карим
45' Желтая карточкаПарлак Илхан
76' Желтая карточкаПинту Тьягу
83' Желтая карточкаФати Рикардо
99
Эзтюрк
Фатих
88
Сари
Вейсел
23
Хафез
Карим
21
Халили
Абдул
11
Тиам
Маме
13
Кулушич
Анте
22
Паздан
Михал
23
Парлак
Илхан
- Основной состав
-
99 Эзтюрк ФатихВратарь
- Защитник
-
88 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
23 Хафез КаримЗащитник
-
21 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Чек ОзгюрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Депе ИлханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Кулушич АнтеЗащитник
-
22 Паздан МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Фати РикардоПолузащитник
- Нападающий
-
95 Садаев ЗаурНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Aykan Atik
Ход матча
23'
0:1
39'
41'
45'
76'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Касымпаша Последние 20 матчей: +5 =6 -9Аланьяспор 4:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Трабзонспор Касымпаша 2:1 Хурибга Касымпаша 0:1 Вардар
Касымпаша 3:2 Пушкаш-Академия Касымпаша 1:0 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Касымпаша 1:1 Коньяспор Кайсериспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:3 Фенербахче Малатьяспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 1:1 Бурсаспор Антальяспор 1:0 Касымпаша Касымпаша 2:1 Эрзурумспор Касымпаша 2:2 Болуспор Акхисар 2:3 Касымпаша Гёзтепе 0:0 Касымпаша Касымпаша 2:2 Трабзонспор Касымпаша 1:2 Акхисар Аланьяспор 3:0 Касымпаша
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +6 =8 -6Анкарагюджю 1:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Кеджиоренгюджю Анкарагюджю 2:1 Хатайспор
Алтынорду 2:2 Анкарагюджю Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Кайсериспор 0:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:1 Фенербахче Малатьяспор 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:0 Бурсаспор Антальяспор 2:4 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор Акхисар 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Трабзонспор 1:0 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Касымпаша: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Аланьяспор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Денизлиспор
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ризеспор
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Анкарагюджю
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Трабзонспор
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Малатьяспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Сивасспор
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Газишехир Газиантеп
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|11.
|Коньяспор
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Кайсериспор
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Галатасарай
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Антальяспор
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Гёзтепе
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Касымпаша
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Истанбул Башакшехир
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Генчлербирлиги
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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