Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
11' Желтая карточка
Claudio Bravo III
22' Желтая карточка
Виттор Сержио
31' Желтая карточка
Luciano Gomez
78' Желтая карточка
Урси Агустин
81' Желтая карточка
Juan Alvarez
84' Желтая карточка
Raul Loaiza
87' Желтая карточка
Rafael Delgado
90' Желтая карточка
Guido Mainero
90' Желтая карточка
Rodrigo Arciero
90'+5
22
Унсаин
Луис
4
Julio
Gonzalez
28
Родригес
Хуан
II
21
Мартинес
Эктор
33
Rafael
Delgado
15
Diego
Rodriguez
IV
30
Raul
Loaiza
31
Nicolas
Mana
10
Marcelo
Cardozo
32
Ignacio
Aliseda
29
Nicolas
Fernandez
I
12
Конде
Эстебан
Нестор
4
Rodrigo
Arciero
2
Сивельи
Ренато
14
Виттор
Сержио
3
Claudio
Bravo
III
30
Jorge
Rodriguez
I
22
Juan
Alvarez
24
Luciano
Gomez
35
Урси
Агустин
8
Бертоло
Николас
13
Junior
Arias
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Банфилд
4-1-4-1

Ход матча

11'
 
Claudio Bravo III
16'
Кастро Алексис
Marcelo Cardozo
 
22'
 
Виттор Сержио
31'
 
Luciano Gomez
57'
 
Agustin Fontana
Junior Arias
64'
 
Гутьеррес Хонас
Luciano Gomez
72'
Bautista Merlini
Nicolas Mana
 
77'
Guido Mainero
Ignacio Aliseda
 
78'
 
Урси Агустин
81'
 
Juan Alvarez
84'
 
Claudio Villagra
Juan Alvarez
84'
Raul Loaiza
 
87'
Rafael Delgado
 
90'
Guido Mainero
 
90'
 
Rodrigo Arciero

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте
Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд
Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Суперлига Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия Копа Судамерикана Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Копа Судамерикана Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига
Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера Дефенса и Хустисия 1:0 Банфилд Примера Банфилд 2:3 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 5:3 Банфилд Примера Б Банфилд 3:0 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 2:4 Банфилд Примера Б Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия Примера Б
Команда И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
3. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
5. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
6. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
7. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
11. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
12. Аргентинос Хуниорс 4 1 3 0 4 - 3 6
13. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
14. Уракан 4 1 2 1 3 - 2 5
15. Сентраль Кордоба 5 1 2 2 2 - 4 5
16. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
17. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
19. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 2 - 6 4
20. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
21. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
23. Расинг Авельянеда 4 0 3 1 3 - 8 3
24. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 5 1


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