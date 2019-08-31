Аргентина: Суперлига 2019-2020
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Банфилд
11' Желтая карточкаClaudio Bravo III
22' Желтая карточкаВиттор Сержио
31' Желтая карточкаLuciano Gomez
78' Желтая карточкаУрси Агустин
81' Желтая карточкаJuan Alvarez
84' Желтая карточкаRaul Loaiza
87' Желтая карточкаRafael Delgado
90' Желтая карточкаGuido Mainero
90' Желтая карточкаRodrigo Arciero
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
31
Nicolas
Mana
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
-
31 Nicolas ManaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Braian Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Juan AlvarezПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
22'
31'
78'
81'
84'
87'
90'
90'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =2 -9Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте
Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Химназия и Тиро Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Аргентинос Хуниорс Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Сан-Мартин Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =6 -9Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд
Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Банфилд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|7.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|15.
|Сентраль Кордоба
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|16.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|20.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|21.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|23.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
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