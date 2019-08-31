Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 41'
Химнасия Ла-Плата
1:0
12' ГолMatko Miljevic
13' Желтая карточкаАлеман Брайн
36' Желтая карточкаCarlos Quintana
41' Желтая карточкаAriel Garcia
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
Ход матча
12'
13'
36'
41'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Химнасия Ла-Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины Аргентинос Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Арсенал Саранди
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|1:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|6.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|8.
|Тальерес Кордоба
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|9.
|Патронато де Парана
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Индепендьенте
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|14.
|Уракан
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|15.
|Сентраль Кордоба
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|16.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|19.
|Дефенса и Хустисия
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|20.
|Годой Крус
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|21.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|22.
|Колон
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|23.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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