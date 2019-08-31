Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Аргентинос Хуниорс
1:0
Первый тайм: 41'
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
12' Гол
Matko Miljevic
13' Желтая карточка
Алеман Брайн
36' Желтая карточка
Carlos Quintana
41' Желтая карточка
Ariel Garcia
41'
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
5
Francis
Mac
Allister
17
Franco
Moyano
26
Matias
Romero
18
Diego
Sosa
III
19
Matko
Miljevic
9
Martin
Santiago
Silva
I
31
Alexis
Arias
I
4
Leonardo
Morales
28
Manuel
Guanini
6
Торсильери
Марко
25
Лихт
Лукас
10
Ariel
Garcia
7
Муссис
Франко
14
Agustin
Bolivar
20
Алеман
Брайн
8
Claudio
Spinelli
17
Pablo
Cesar
Velazquez
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2

Ход матча

12'
Matko Miljevic
(Francis Mac Allister)
1:0
13'
 
Алеман Брайн
36'
Carlos Quintana
 
41'
 
Ariel Garcia

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Депортес Толима 0:0 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Депортес Толима Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Эстудиантес Мерида 1:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Сан-Лоренсо Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Мерида
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата
Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Химнасия Ла-Плата: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Копа де ла Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Копа де ла Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига
Химнасия Ла-Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины Аргентинос Хуниорс 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:4 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Клаусура
Команда И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 4 10
3. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
4. Арсенал Саранди 4 3 0 1 6 - 2 9
5. Аргентинос Хуниорс 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
6. Росарио Сентраль 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 3 7
8. Тальерес Кордоба 4 2 1 1 3 - 2 7
9. Патронато де Парана 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 3 6
12. Индепендьенте 3 2 0 1 3 - 3 6
13. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
14. Уракан 4 1 2 1 3 - 2 5
15. Сентраль Кордоба 5 1 2 2 2 - 4 5
16. Альдосиви 4 1 1 2 3 - 3 4
17. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
19. Дефенса и Хустисия 5 1 1 3 2 - 6 4
20. Годой Крус 4 1 0 3 4 - 7 3
21. Атлетико Тукуман 4 1 0 3 2 - 6 3
22. Колон 4 1 0 3 2 - 6 3
23. Расинг Авельянеда 4 0 3 1 3 - 8 3
24. Химнасия Ла-Плата 0:1 5 0 1 4 2 - 6 1


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